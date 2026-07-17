Pedro Escobedo, 16 de julio de 2026.- El secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Luis Nava, sostuvo una reunión con subdelegados y subdelegadas del municipio de Pedro Escobedo con el propósito de alinear una agenda de trabajo enfocada en la atención a comunidades locales, según informó la dependencia.
Luis Nava, secretario de Desarrollo Social, saluda a un asistente al encuentro con subdelegados de Pedro Escobedo. rotativo.com.mx
En el encuentro, celebrado en un entorno rural, se acordó —de acuerdo con la misma fuente— mantener una agenda común y sumar esfuerzos para atender las necesidades de las comunidades.
Luis Nava, secretario de Desarrollo Social, saluda a un asistente al encuentro con subdelegados de Pedro Escobedo. rotativo.com.mx
La reunión no incluyó anuncio de programas específicos, montos de inversión ni compromisos con plazos verificables.
Luis Nava, secretario de Desarrollo Social, conversa con asistentes al encuentro con subdelegados de Pedro Escobedo. rotativo.com.mx
"Conocemos Querétaro, hemos caminado sus municipios y sabemos que solo sumando a todos y a todas, construiremos resultados reales", afirmó Nava durante el encuentro.
Luis Nava comparte alimentos con asistentes al encuentro con subdelegados de Pedro Escobedo, en un entorno rural. rotativo.com.mx
La Secretaría de Desarrollo Social ha reportado que sus programas han beneficiado a 150 mil personas en los últimos cuatro años de la administración estatal, según cifras de la propia dependencia.
Luis Nava, secretario de Desarrollo Social, posa en encuentro con subdelegados de Pedro Escobedo. rotativo.com.mx
La actividad de trabajo territorial forma parte de los recorridos que el funcionario ha mantenido por municipios del estado.
Luis Nava, secretario de Desarrollo Social, posa con subdelegados y subdelegadas de Pedro Escobedo al término de la reunión de trabajo. rotativo.com.mx
Nava figura además entre los aspirantes panistas a la gubernatura de Querétaro 2027, circunstancia que da un doble contexto a la dinámica de construcción de alianzas referida en el boletín.