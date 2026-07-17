Nava se reúne con subdelegados de Pedro Escobedo para coordinar agenda social

Luis Nava posa con tres asistentes durante la reuni\u00f3n en Pedro Escobedo

Luis Nava, secretario de Desarrollo Social, posa con asistentes al encuentro con subdelegados de Pedro Escobedo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Pedro Escobedo, 16 de julio de 2026.- El secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Luis Nava, sostuvo una reunión con subdelegados y subdelegadas del municipio de Pedro Escobedo con el propósito de alinear una agenda de trabajo enfocada en la atención a comunidades locales, según informó la dependencia.

Luis Nava saluda de mano a un asistente con gorra durante la reuni\u00f3n en Pedro Escobedo Luis Nava, secretario de Desarrollo Social, saluda a un asistente al encuentro con subdelegados de Pedro Escobedo. rotativo.com.mx

En el encuentro, celebrado en un entorno rural, se acordó —de acuerdo con la misma fuente— mantener una agenda común y sumar esfuerzos para atender las necesidades de las comunidades.

Luis Nava saluda de mano a un asistente durante la reuni\u00f3n en Pedro Escobedo Luis Nava, secretario de Desarrollo Social, saluda a un asistente al encuentro con subdelegados de Pedro Escobedo. rotativo.com.mx

La reunión no incluyó anuncio de programas específicos, montos de inversión ni compromisos con plazos verificables.

Luis Nava conversa con asistentes durante la reuni\u00f3n en Pedro Escobedo Luis Nava, secretario de Desarrollo Social, conversa con asistentes al encuentro con subdelegados de Pedro Escobedo. rotativo.com.mx

"Conocemos Querétaro, hemos caminado sus municipios y sabemos que solo sumando a todos y a todas, construiremos resultados reales", afirmó Nava durante el encuentro.

Luis Nava come junto a asistentes durante la reuni\u00f3n en Pedro Escobedo Luis Nava comparte alimentos con asistentes al encuentro con subdelegados de Pedro Escobedo, en un entorno rural. rotativo.com.mx

La Secretaría de Desarrollo Social ha reportado que sus programas han beneficiado a 150 mil personas en los últimos cuatro años de la administración estatal, según cifras de la propia dependencia.

Luis Nava posa junto a un asistente con sombrero durante el encuentro en Pedro Escobedo Luis Nava, secretario de Desarrollo Social, posa en encuentro con subdelegados de Pedro Escobedo. rotativo.com.mx

La actividad de trabajo territorial forma parte de los recorridos que el funcionario ha mantenido por municipios del estado.

Luis Nava posa con asistentes a la reuni\u00f3n de subdelegados en Pedro Escobedo Luis Nava, secretario de Desarrollo Social, posa con subdelegados y subdelegadas de Pedro Escobedo al término de la reunión de trabajo. rotativo.com.mx

Nava figura además entre los aspirantes panistas a la gubernatura de Querétaro 2027, circunstancia que da un doble contexto a la dinámica de construcción de alianzas referida en el boletín.

gobierno pedro escobedo sedesoq

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