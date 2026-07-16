Querétaro, 16 de julio de 2026.- El diputado local Enrique Correa Sada rechazó el dictamen sobre la municipalización de Santa Rosa Jáuregui impulsado por legisladores de Morena, al que calificó de improvisado y sin sustento legal ni técnico, y exigió al Congreso la presentación inmediata de los estudios de viabilidad, los análisis jurídicos, la delimitación territorial y el impacto presupuestal antes de continuar con el proceso.
Según Correa Sada, el dictamen fue turnado la noche anterior a las 11:24 horas, lo que calificó como "una total irresponsabilidad" por parte de Morena.
El legislador afirmó estar a favor de mayor inversión, mejores servicios y seguridad para la zona, pero señaló que no respaldará un proyecto que, dijo, no ha demostrado ser viable financieramente.
El diputado cuestionó quién prestaría los servicios públicos desde el primer día de operación del eventual municipio, y pidió precisar cómo se financiarían la recolección de basura, la seguridad pública, Protección Civil, Bomberos, el alumbrado y el transporte en Santa Rosa Jáuregui, Juriquilla y El Salitre.
Advirtió además un posible impacto en las finanzas de otros municipios del estado por la redistribución de participaciones federales.
En el plano jurídico, Correa Sada argumentó que el Congreso no tiene facultades para invalidar decisiones tomadas hace casi un siglo, que no existe una figura de "reivindicación de municipios" en la Constitución de Querétaro y que no hay sentencia judicial que anule los actos de 1932 invocados por Morena.
"Gobernar es dar certeza, no imponer. Una votación jamás estará por encima de la Constitución", afirmó.
El legislador acusó directamente a los diputados de Morena de operar, en sus palabras, como "el Cártel de Morena", y sostuvo que la misma mayoría legislativa fue responsable, según dijo, del "ecocidio del Tren Maya".
Este medio buscará la postura de los legisladores de Morena sobre los señalamientos de Correa Sada.