Diputado Correa Sada exige a Morena estudios técnicos y jurídicos antes de votar la municipalización de Santa Rosa Jáuregui

El legislador cuestionó quién financiará los servicios públicos del nuevo municipio desde el primer día y acusó a Morena de actuar sin sustento legal ni técnico.

Diputado Enrique Correa Sada durante posicionamiento sobre la municipalización de Santa Rosa Jáuregui

El diputado local Enrique Correa Sada rechazó el dictamen de municipalización de Santa Rosa Jáuregui.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 16 de julio de 2026.- El diputado local Enrique Correa Sada rechazó el dictamen sobre la municipalización de Santa Rosa Jáuregui impulsado por legisladores de Morena, al que calificó de improvisado y sin sustento legal ni técnico, y exigió al Congreso la presentación inmediata de los estudios de viabilidad, los análisis jurídicos, la delimitación territorial y el impacto presupuestal antes de continuar con el proceso.

Según Correa Sada, el dictamen fue turnado la noche anterior a las 11:24 horas, lo que calificó como "una total irresponsabilidad" por parte de Morena.

El legislador afirmó estar a favor de mayor inversión, mejores servicios y seguridad para la zona, pero señaló que no respaldará un proyecto que, dijo, no ha demostrado ser viable financieramente.

El diputado cuestionó quién prestaría los servicios públicos desde el primer día de operación del eventual municipio, y pidió precisar cómo se financiarían la recolección de basura, la seguridad pública, Protección Civil, Bomberos, el alumbrado y el transporte en Santa Rosa Jáuregui, Juriquilla y El Salitre.

Advirtió además un posible impacto en las finanzas de otros municipios del estado por la redistribución de participaciones federales.

En el plano jurídico, Correa Sada argumentó que el Congreso no tiene facultades para invalidar decisiones tomadas hace casi un siglo, que no existe una figura de "reivindicación de municipios" en la Constitución de Querétaro y que no hay sentencia judicial que anule los actos de 1932 invocados por Morena.

"Gobernar es dar certeza, no imponer. Una votación jamás estará por encima de la Constitución", afirmó.

El legislador acusó directamente a los diputados de Morena de operar, en sus palabras, como "el Cártel de Morena", y sostuvo que la misma mayoría legislativa fue responsable, según dijo, del "ecocidio del Tren Maya".

Este medio buscará la postura de los legisladores de Morena sobre los señalamientos de Correa Sada.

politica gobierno morena pan santa rosa jauregui

Reciente

Nubes de tormenta sobre la ciudad de Querétaro durante un pronóstico de lluvias con descargas eléctricas, posible granizo y rachas de viento.
Editorial

Querétaro espera chubascos, granizo y rachas de 50 km/h este jueves

La capital tendrá una mínima de 15 y máxima de 29 grados; el aviso seguirá vigente hasta el viernes.

Entrega del Programa Coinversión Social a familias de Pedro Escobedo, Querétaro
Pedro Escobedo

Familias de Pedro Escobedo adquieren enseres con apoyo de SEDESOQ

El esquema permite que las familias elijan productos y aporten una parte de su costo.

Irene Quintanar Mejía encabeza ceremonia de reconocimiento de USEBEQ
Editorial

USEBEQ reconoce a 565 trabajadores de apoyo educativo; destaca 50 años de servicio de Rosa María Morales

Reconocimientos van de 10 a 50 años de trayectoria; participó el líder de la Sección 24 del SNTE.

Cuatro mujeres posan en las instalaciones del IEEQ; tres de ellas sostienen reconocimientos del curso sobre candidaturas independientes.
Querétaro

IEEQ inicia capacitación para candidaturas independientes en Querétaro

El curso explica requisitos, manifestación de intención, respaldo ciudadano y registro; el Instituto programará otras tres sesiones.