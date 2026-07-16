Querétaro, 16 de julio de 2026.- Con la finalidad de rescatar espacios públicos que por años permanecieron abandonados, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, mostró los avances de la obra de rehabilitación del Foro Querétaro, en la Delegación Santa Rosa Jáuregui, que registra un avance del 25 por ciento.
"Es un enorme gusto para mí estar aquí en lo que va a ser el nuevo Foro Querétaro, donde estamos rescatando, reconvirtiendo lo que era el antiguo lienzo charro, y vamos a convertir este espacio en el centro de entretenimiento, arte, deporte, cultura y espectáculos más grande de la ciudad. Un espacio para más de 10 mil personas", señaló el edil.
Avance en el montaje de la estructura del techo del Foro Querétaro, en Santa Rosa Jáuregui. rotativo.com.mx
Macías explicó que el recinto, cuya conclusión está prevista para noviembre, dará prioridad a los habitantes de Santa Rosa Jáuregui para actividades artísticas, culturales y deportivas —entre ellas voleibol, básquetbol y fútbol siete— al tratarse de un espacio multifuncional.
El nuevo foro albergará además conciertos y espectáculos que, de acuerdo con el alcalde, impulsarán el turismo y la derrama económica en la capital, fortalecerán la actividad comercial en la delegación y abrirán oportunidades para prestadores de servicios.
Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante recorrido por la obra del Foro Querétaro en Santa Rosa Jáuregui. rotativo.com.mx
El Municipio de Querétaro destina una inversión de 138 millones de pesos para modernizar el espacio. Actualmente la obra contempla la cimentación, el refuerzo de las estructuras metálicas existentes y la colocación de la nueva estructura que sostendrá el techo del recinto.
Trabajadores maniobran la estructura metálica que sostendrá el techo del Foro Querétaro. rotativo.com.mx
El proyecto forma parte de un plan más amplio de infraestructura deportiva en Santa Rosa Jáuregui, donde el municipio también trabaja en la ampliación del Parque Bicentenario.