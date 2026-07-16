Felifer Macías muestra avance del 25% en la construcción del Foro Querétaro en Santa Rosa Jáuregui

El nuevo recinto multifuncional fortalecerá el deporte, la cultura, el entretenimiento y la actividad económica de la delegación.

Felifer Macías camina por la obra del Foro Querétaro con funcionario

El alcalde Felifer Macías durante el recorrido de supervisión de la obra.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 16 de julio de 2026.- Con la finalidad de rescatar espacios públicos que por años permanecieron abandonados, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, mostró los avances de la obra de rehabilitación del Foro Querétaro, en la Delegación Santa Rosa Jáuregui, que registra un avance del 25 por ciento.

"Es un enorme gusto para mí estar aquí en lo que va a ser el nuevo Foro Querétaro, donde estamos rescatando, reconvirtiendo lo que era el antiguo lienzo charro, y vamos a convertir este espacio en el centro de entretenimiento, arte, deporte, cultura y espectáculos más grande de la ciudad. Un espacio para más de 10 mil personas", señaló el edil.

Estructura del techo del Foro Quer\u00e9taro en proceso de montaje con gr\u00faa Avance en el montaje de la estructura del techo del Foro Querétaro, en Santa Rosa Jáuregui. rotativo.com.mx

Macías explicó que el recinto, cuya conclusión está prevista para noviembre, dará prioridad a los habitantes de Santa Rosa Jáuregui para actividades artísticas, culturales y deportivas —entre ellas voleibol, básquetbol y fútbol siete— al tratarse de un espacio multifuncional.

El nuevo foro albergará además conciertos y espectáculos que, de acuerdo con el alcalde, impulsarán el turismo y la derrama económica en la capital, fortalecerán la actividad comercial en la delegación y abrirán oportunidades para prestadores de servicios.

Felifer Mac\u00edas y funcionarios municipales en la obra del Foro Quer\u00e9taro Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante recorrido por la obra del Foro Querétaro en Santa Rosa Jáuregui. rotativo.com.mx

El Municipio de Querétaro destina una inversión de 138 millones de pesos para modernizar el espacio. Actualmente la obra contempla la cimentación, el refuerzo de las estructuras metálicas existentes y la colocación de la nueva estructura que sostendrá el techo del recinto.

Trabajador maniobra estructura met\u00e1lica con gr\u00faa en el Foro Quer\u00e9taro Trabajadores maniobran la estructura metálica que sostendrá el techo del Foro Querétaro. rotativo.com.mx

El proyecto forma parte de un plan más amplio de infraestructura deportiva en Santa Rosa Jáuregui, donde el municipio también trabaja en la ampliación del Parque Bicentenario.

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