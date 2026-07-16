Querétaro, 16 de julio de 2026.- Los requisitos, etapas y procedimientos para competir por un cargo público sin pertenecer a un partido político forman parte de la capacitación iniciada por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro para el Proceso Electoral Local 2026-2027.
La primera sesión del curso introductorio “Aspectos Generales de las Candidaturas Independientes” abordó la presentación de la manifestación de intención, la obtención del respaldo ciudadano y el procedimiento para determinar quiénes tendrán derecho a solicitar su registro.
La Comisión Transitoria de Candidaturas Independientes informó que la capacitación busca explicar a la ciudadanía las características legales de esta figura de participación política.
Después de esta primera actividad se realizarán otras tres sesiones, aunque el Instituto no informó sus fechas.
El IEEQ inició una capacitación sobre requisitos, etapas y respaldo ciudadano para las candidaturas independientes del Proceso Electoral Local 2026-2027. rotativo.com.mx
La presidenta de la Comisión, Alma Fabiola Rodríguez Martínez, señaló que la posibilidad de competir sin la postulación de un partido constituye un derecho reconocido constitucionalmente.
“Ser electa o electo sin necesidad de pertenecer a un partido político no es una concesión, sino un derecho político-electoral reconocido a toda persona ciudadana y consagrado en la Constitución”, afirmó.
Durante la sesión, la consejera electoral Martha Paola Carbajal Zamudio recordó que las candidaturas independientes están reguladas en la legislación de Querétaro desde 2014 y que distintas reformas y resoluciones jurisdiccionales han modificado sus condiciones de acceso.
Entre los temas desarrollados se encuentran la definición de una candidatura independiente, sus etapas y requisitos, la manifestación de intención, el respaldo ciudadano y la declaratoria necesaria para obtener el derecho a solicitar el registro.
Las exposiciones estuvieron a cargo de Martha Daniela Quevedo Ramírez, auxiliar de la Coordinación Jurídica; Diana Jazmín Sánchez Martínez, coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos, y Juana María Fernanda Sánchez Mendoza, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.