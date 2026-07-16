IEEQ inicia capacitación para candidaturas independientes en Querétaro

El curso explica requisitos, manifestación de intención, respaldo ciudadano y registro; el Instituto programará otras tres sesiones.

Cuatro mujeres posan en las instalaciones del IEEQ; tres de ellas sostienen reconocimientos del curso sobre candidaturas independientes.

La primera sesión abordó la manifestación de intención, la obtención del respaldo ciudadano y el procedimiento para solicitar el registro de una candidatura independiente.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 16 de julio de 2026.- Los requisitos, etapas y procedimientos para competir por un cargo público sin pertenecer a un partido político forman parte de la capacitación iniciada por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro para el Proceso Electoral Local 2026-2027.

La primera sesión del curso introductorio “Aspectos Generales de las Candidaturas Independientes” abordó la presentación de la manifestación de intención, la obtención del respaldo ciudadano y el procedimiento para determinar quiénes tendrán derecho a solicitar su registro.

La Comisión Transitoria de Candidaturas Independientes informó que la capacitación busca explicar a la ciudadanía las características legales de esta figura de participación política.

Después de esta primera actividad se realizarán otras tres sesiones, aunque el Instituto no informó sus fechas.

Personas asistentes participan en el curso introductorio sobre candidaturas independientes impartido en las instalaciones del IEEQ. El IEEQ inició una capacitación sobre requisitos, etapas y respaldo ciudadano para las candidaturas independientes del Proceso Electoral Local 2026-2027. rotativo.com.mx

La presidenta de la Comisión, Alma Fabiola Rodríguez Martínez, señaló que la posibilidad de competir sin la postulación de un partido constituye un derecho reconocido constitucionalmente.

“Ser electa o electo sin necesidad de pertenecer a un partido político no es una concesión, sino un derecho político-electoral reconocido a toda persona ciudadana y consagrado en la Constitución”, afirmó.

Durante la sesión, la consejera electoral Martha Paola Carbajal Zamudio recordó que las candidaturas independientes están reguladas en la legislación de Querétaro desde 2014 y que distintas reformas y resoluciones jurisdiccionales han modificado sus condiciones de acceso.

Entre los temas desarrollados se encuentran la definición de una candidatura independiente, sus etapas y requisitos, la manifestación de intención, el respaldo ciudadano y la declaratoria necesaria para obtener el derecho a solicitar el registro.

Las exposiciones estuvieron a cargo de Martha Daniela Quevedo Ramírez, auxiliar de la Coordinación Jurídica; Diana Jazmín Sánchez Martínez, coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos, y Juana María Fernanda Sánchez Mendoza, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.

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