Tecate, Baja California, 15 de julio.- Un ataque armado contra un vehículo donde viajaba la regidora de Morena en el Ayuntamiento de Tecate, María de Jesús Quijada Maldonado, dejó como saldo la muerte de su esposo, Jesús Pereida, y a la funcionaria trasladada en condición grave a un hospital en California, Estados Unidos.

El ataque ocurrió alrededor de las 17:17 horas en la calle Coyuca, en el fraccionamiento Hacienda, cuando la pareja circulaba a bordo de un automóvil Kia color negro, de acuerdo con reportes de medios locales de Baja California. Sujetos armados se aproximaron al vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra sus ocupantes; los responsables huyeron después en otro vehículo.

Paramédicos que atendieron la emergencia localizaron a Pereida sin vida en el lugar. Quijada, con múltiples heridas de bala, fue trasladada primero por ambulancia y posteriormente derivada a un centro médico en Estados Unidos para su atención.

Medios locales difundieron versiones de familiares de la regidora que señalan que ella también falleció durante el traslado. Hasta el cierre de esta nota, ni el Ayuntamiento de Tecate, ni Morena, ni la Fiscalía General del Estado de Baja California habían emitido un comunicado oficial que confirmara esa versión. El dato confirmado hasta el momento es que Quijada fue trasladada en condición grave y que su esposo murió en el sitio del ataque.

La Fiscalía de Baja California no ha informado sobre personas detenidas ni sobre el móvil del ataque. Entre las líneas de investigación previstas está determinar si la agresión está relacionada con la actividad política de la regidora.

Quijada llegó al cabildo de Tecate en 2024 como parte de la planilla encabezada por el alcalde Román Cota, de Morena. Era cercana también a la senadora Julieta Ramírez, aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura de Baja California. En marzo pasado, un hermano de la regidora fue detenido con un arma larga, una pistola y cartuchos; ella negó tener vínculos con ese caso.

El ataque se suma al registro de agresiones contra mujeres en cargos de elección popular en México, donde organismos como Integralia han documentado un incremento sostenido de la violencia política en el ámbito municipal.