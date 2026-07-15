Controlan incendio de pipas de combustible en una pensión de grúas de Pedro Escobedo

La Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó que no se registraron personas lesionadas; el incendio afectó un autotanque, seis cisternas y seis tanques contenedores de acero.

Bombero de Protección Civil Estatal de Querétaro habla frente a una pipa incendiada mientras compañeros enfrían el tanque con agua, en Pedro Escobedo.

Elementos de Protección Civil Estatal realizan labores de enfriamiento en las pipas afectadas por el incendio en Pedro Escobedo.

Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Pedro Escobedo, 14 Julio 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro controló un incendio que se registró al interior de una pensión de grúas, en el Ejido Ajuchitlancito, municipio de Pedro Escobedo, derivado del fuego en pipas de combustible resguardadas en el sitio.

Elementos de Protecci\u00f3n Civil Estatal de Quer\u00e9taro enfr\u00edan una cisterna afectada por el incendio en Pedro Escobedo. Cuerpos de emergencia continúan labores de enfriamiento en las cisternas afectadas para evitar la propagación del fuego. Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro

En el lugar, los cuerpos de emergencia realizaron labores de sofocación y enfriamiento para controlar el incendio, evitar la propagación del fuego y reducir el riesgo de nuevas explosiones.

Elementos de Protecci\u00f3n Civil y cuerpos de emergencia combaten un incendio en una pensi\u00f3n de gr\u00faas con pipas de combustible en el Ejido Ajuchitlancito, en Pedro Escobedo. Protección Civil de Querétaro y corporaciones de los tres órdenes de gobierno controlaron un incendio en una pensión de grúas del Ejido Ajuchitlancito, en Pedro Escobedo, donde resultaron afectados un autotanque, seis cisternas y seis tanques contenedores, sin reporte de personas lesionadas.Rotativo

Como resultado del siniestro resultaron afectados un autotanque, seis cisternas y seis tanques contenedores de acero (frac tank). Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Llamas y una densa columna de humo negro se elevan durante el incendio de pipas de combustible en una pensi\u00f3n de gr\u00faas de Pedro Escobedo. El incendio generó una densa columna de humo visible desde varios puntos del municipio de Pedro Escobedo. Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro

En las labores participaron de manera coordinada la Coordinación Municipal de Protección Civil de Pedro Escobedo, la Policía Municipal, la Policía Estatal (POES Querétaro), personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y elementos de Seguridad Física de Pemex.

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