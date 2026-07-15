Pedro Escobedo, 14 Julio 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro controló un incendio que se registró al interior de una pensión de grúas, en el Ejido Ajuchitlancito, municipio de Pedro Escobedo, derivado del fuego en pipas de combustible resguardadas en el sitio.
Cuerpos de emergencia continúan labores de enfriamiento en las cisternas afectadas para evitar la propagación del fuego. Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro
En el lugar, los cuerpos de emergencia realizaron labores de sofocación y enfriamiento para controlar el incendio, evitar la propagación del fuego y reducir el riesgo de nuevas explosiones.
Protección Civil de Querétaro y corporaciones de los tres órdenes de gobierno controlaron un incendio en una pensión de grúas del Ejido Ajuchitlancito, en Pedro Escobedo, donde resultaron afectados un autotanque, seis cisternas y seis tanques contenedores, sin reporte de personas lesionadas.Rotativo
Como resultado del siniestro resultaron afectados un autotanque, seis cisternas y seis tanques contenedores de acero (frac tank). Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.
El incendio generó una densa columna de humo visible desde varios puntos del municipio de Pedro Escobedo. Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro
En las labores participaron de manera coordinada la Coordinación Municipal de Protección Civil de Pedro Escobedo, la Policía Municipal, la Policía Estatal (POES Querétaro), personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y elementos de Seguridad Física de Pemex.