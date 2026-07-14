COFEPRIS alerta por riesgos a la salud de bolsas de nicotina en Querétaro

La autoridad advierte que niños, adolescentes, embarazadas, personas lactantes y pacientes cardiovasculares enfrentan mayor riesgo por su consumo.

Mano sostiene varias bolsas de nicotina desenvueltas junto a un envase abierto con más unidades del producto

Bolsas de nicotina desenvueltas; su consumo representa un riesgo para la salud de la población vulnerable, según Cofepris.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de julio de 2026.- Las bolsas de nicotina, pequeños sobres que se colocan entre la encía y el labio para liberar la sustancia directamente en el torrente sanguíneo a través de la mucosa bucal, representan un riesgo para la salud de la población, principalmente para menores, personas embarazadas o en periodo de lactancia y pacientes con enfermedades cardiovasculares, alertó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La Secretaría de Salud (SESA) de Querétaro difundió el Aviso de Riesgo emitido por Cofepris como medida precautoria, luego de que estos productos han incrementado su presencia en el mercado durante los últimos años, con publicidad dirigida al público en redes sociales y plataformas de venta en línea mediante presentaciones, sabores y envases llamativos.

Actualmente existe una amplia variedad de marcas que se comercializan en distintas presentaciones, con concentraciones de nicotina que van de 1.5 a 30 miligramos por bolsa, de acuerdo con el aviso.

Cofepris advirtió que el consumo de estos productos puede generar adicción a la nicotina, sustancia altamente adictiva cuyo uso a edades tempranas aumenta la probabilidad de dependencia a largo plazo y del consumo futuro de otros productos con nicotina y tabaco.

La exposición a la nicotina durante la niñez y la adolescencia puede afectar el desarrollo cerebral, con repercusiones en la atención y el aprendizaje, señaló la autoridad sanitaria.

El contacto prolongado de las bolsas con la encía puede ocasionar irritación, aftas, abscesos periodontales, sequedad, dolor y alteraciones en la microbiota bucal, lo que incrementa el riesgo de enfermedades periodontales.

Cofepris añadió que la nicotina eleva la presión arterial y la frecuencia cardíaca, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.

Niños, adolescentes, personas embarazadas o en lactancia y pacientes con padecimientos cardiovasculares son más susceptibles a estos efectos nocivos, de acuerdo con la dependencia federal.

Por ello, Cofepris recomendó a la población perteneciente a estos grupos no consumir bolsas de nicotina, al representar un riesgo para su salud.

El comunicado de SESA Querétaro no detalla la fecha de emisión del Aviso de Riesgo por parte de Cofepris ni casos registrados en la entidad vinculados al consumo de este producto.

La comisión ya había alertado en 2026 sobre otros riesgos sanitarios en la entidad, como la alerta por suplementos Lipodrene con efedrina y DMAA y el lote adulterado de Zenplex en San Juan del Río.

Quienes busquen apoyo para dejar el consumo de nicotina pueden acudir al Consejo Estatal contra las Adicciones, que ofrece servicios gratuitos de prevención y tratamiento en Querétaro.

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