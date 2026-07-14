Querétaro, 14 de julio de 2026.- Las bolsas de nicotina, pequeños sobres que se colocan entre la encía y el labio para liberar la sustancia directamente en el torrente sanguíneo a través de la mucosa bucal, representan un riesgo para la salud de la población, principalmente para menores, personas embarazadas o en periodo de lactancia y pacientes con enfermedades cardiovasculares, alertó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
La Secretaría de Salud (SESA) de Querétaro difundió el Aviso de Riesgo emitido por Cofepris como medida precautoria, luego de que estos productos han incrementado su presencia en el mercado durante los últimos años, con publicidad dirigida al público en redes sociales y plataformas de venta en línea mediante presentaciones, sabores y envases llamativos.
Actualmente existe una amplia variedad de marcas que se comercializan en distintas presentaciones, con concentraciones de nicotina que van de 1.5 a 30 miligramos por bolsa, de acuerdo con el aviso.
Cofepris advirtió que el consumo de estos productos puede generar adicción a la nicotina, sustancia altamente adictiva cuyo uso a edades tempranas aumenta la probabilidad de dependencia a largo plazo y del consumo futuro de otros productos con nicotina y tabaco.
La exposición a la nicotina durante la niñez y la adolescencia puede afectar el desarrollo cerebral, con repercusiones en la atención y el aprendizaje, señaló la autoridad sanitaria.
El contacto prolongado de las bolsas con la encía puede ocasionar irritación, aftas, abscesos periodontales, sequedad, dolor y alteraciones en la microbiota bucal, lo que incrementa el riesgo de enfermedades periodontales.
Cofepris añadió que la nicotina eleva la presión arterial y la frecuencia cardíaca, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.
Niños, adolescentes, personas embarazadas o en lactancia y pacientes con padecimientos cardiovasculares son más susceptibles a estos efectos nocivos, de acuerdo con la dependencia federal.
Por ello, Cofepris recomendó a la población perteneciente a estos grupos no consumir bolsas de nicotina, al representar un riesgo para su salud.
El comunicado de SESA Querétaro no detalla la fecha de emisión del Aviso de Riesgo por parte de Cofepris ni casos registrados en la entidad vinculados al consumo de este producto.
La comisión ya había alertado en 2026 sobre otros riesgos sanitarios en la entidad, como la alerta por suplementos Lipodrene con efedrina y DMAA y el lote adulterado de Zenplex en San Juan del Río.
Quienes busquen apoyo para dejar el consumo de nicotina pueden acudir al Consejo Estatal contra las Adicciones, que ofrece servicios gratuitos de prevención y tratamiento en Querétaro.