Aguascalientes, Ags., 14 de julio de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suma más de 860 pacientes beneficiados este año en Aguascalientes con cirugías de cataratas gratuitas mediante tecnología láser, sin necesidad de hospitalizar a los pacientes, informó la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) del instituto en el estado.
El procedimiento se realiza con anestesia local, dura alrededor de cinco minutos y permite a los pacientes volver a casa el mismo día, explicó la directora de la UMAA, Aisha Cristina Rodríguez Martínez.
Los oftalmólogos del IMSS retiran la catarata con láser y colocan un lente intraocular de última generación, graduado previamente según las necesidades visuales de cada paciente.
Rosa N., de 69 años, durante la revisión posterior a su cirugía de cataratas en la UMAA del IMSS en Aguascalientes rotativo.com.mx
Uno de los casos más recientes es el de Rosa N., de 69 años, intervenida de la catarata formada en su ojo izquierdo. En la revisión posterior, personal médico le retiró el parche y midió la capacidad visual recuperada.
"Ayer vine a mi cirugía porque veía muy borroso. Hoy vine a que me quitaran el parche y gracias a Dios veo muy bien. Recuperé la vista de un día para otro con esta cirugía", relató la paciente, quien agregó no haber sentido dolor ni molestias en ningún momento.
La UMAA de Aguascalientes mantiene de forma permanente este esquema de cirugía ambulatoria, similar al que otras unidades del IMSS han consolidado en el país, a través de jornadas intensivas periódicas coordinadas por la propia unidad.