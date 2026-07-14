IMSS Aguascalientes suma más de 860 cirugías de cataratas gratuitas en 2026

La UMAA del IMSS coloca lentes intraoculares de última generación en jornadas gratuitas para sus derechohabientes.

Tres pacientes en recuperación tras cirugía de cataratas en una unidad del IMSS en Aguascalientes

Pacientes en recuperación tras someterse a cirugía de cataratas en la UMAA del IMSS en Aguascalientes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Aguascalientes, Ags., 14 de julio de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suma más de 860 pacientes beneficiados este año en Aguascalientes con cirugías de cataratas gratuitas mediante tecnología láser, sin necesidad de hospitalizar a los pacientes, informó la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) del instituto en el estado.

El procedimiento se realiza con anestesia local, dura alrededor de cinco minutos y permite a los pacientes volver a casa el mismo día, explicó la directora de la UMAA, Aisha Cristina Rodríguez Martínez.

Los oftalmólogos del IMSS retiran la catarata con láser y colocan un lente intraocular de última generación, graduado previamente según las necesidades visuales de cada paciente.

Paciente con parche ocular tras revisi\u00f3n posterior a cirug\u00eda de cataratas en el IMSS de Aguascalientes Rosa N., de 69 años, durante la revisión posterior a su cirugía de cataratas en la UMAA del IMSS en Aguascalientes rotativo.com.mx

Uno de los casos más recientes es el de Rosa N., de 69 años, intervenida de la catarata formada en su ojo izquierdo. En la revisión posterior, personal médico le retiró el parche y midió la capacidad visual recuperada.

"Ayer vine a mi cirugía porque veía muy borroso. Hoy vine a que me quitaran el parche y gracias a Dios veo muy bien. Recuperé la vista de un día para otro con esta cirugía", relató la paciente, quien agregó no haber sentido dolor ni molestias en ningún momento.

La UMAA de Aguascalientes mantiene de forma permanente este esquema de cirugía ambulatoria, similar al que otras unidades del IMSS han consolidado en el país, a través de jornadas intensivas periódicas coordinadas por la propia unidad.

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