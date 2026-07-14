Congreso liga participaciones del Fondo Municipal al cobro del predial

La reforma también define con precisión los seis gases que se consideran emisión a la atmósfera para el cobro del impuesto anual.

Integrantes de la mesa directiva de la LXI Legislatura de Querétaro, de pie ante la bandera nacional, al inicio de la Sesión de Pleno.

La mesa directiva de la LXI Legislatura, al inicio de la sesión del 14 de julio de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de julio de 2026.- El pleno de la LXI Legislatura aprobó una reforma a la Ley de Hacienda del Estado que condiciona el 30 por ciento del excedente del Fondo de Fomento Municipal —respecto a 2013— a que los municipios tengan vigente un convenio de cobro del impuesto predial con el Poder Ejecutivo estatal.

Los municipios sin convenio suscrito, o con uno que ya no esté vigente, quedan fuera de esa porción de las participaciones.

El dictamen también reforma la Ley que Fija las Bases, Montos y Plazos de las Participaciones Federales para los municipios en el ejercicio fiscal 2026, luego de que la Auditoría Superior de la Federación pidiera una precisión más exhaustiva de los contaminantes considerados para el cobro del impuesto por emisión de gases a la atmósfera, así como de los porcentajes de recursos a distribuir entre los municipios.

Panor\u00e1mica del sal\u00f3n de sesiones de la LXI Legislatura de Quer\u00e9taro, con diputadas y diputados de pie y p\u00fablico en el palco, durante la Sesi\u00f3n de Pleno del 14 de julio de 2026. Vista general de la Sesión de Pleno en la que se aprobó, entre otros dictámenes, la reforma a la Ley de Hacienda del Estado. rotativo.com.mx

En materia del impuesto ambiental, la reforma precisa que se considera emisión a la atmósfera la expulsión directa —de forma unitaria o combinada— de seis sustancias: bióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre, conforme al dictamen de inventario de emisiones que generan los Organismos de Evaluación de la Conformidad, previstos en la Ley de Infraestructura de la Calidad.

Los contribuyentes deberán presentar su declaración anual, en las formas y medios que autorice la Secretaría de Finanzas, a más tardar el 22 de julio de cada año.

Diputados de la LXI Legislatura de Quer\u00e9taro durante una sesi\u00f3n en la que aprobaron reformas a la Ley de Hacienda y a la distribuci\u00f3n de participaciones municipales. La LXI Legislatura de Querétaro aprobó reformas que condicionan parte de las participaciones del Fondo de Fomento Municipal a la vigencia del convenio de cobro del impuesto predial con el Poder Ejecutivo estatal, además de precisar disposiciones sobre el impuesto ambiental. rotativo.com.mx

La distribución del 30 por ciento del excedente del Fondo de Fomento Municipal entre los municipios con convenio de predial vigente se calculará con la suma de dos componentes: uno equivalente al 20 por ciento de los recursos —cuyos factores se ponderarán bajo la suma del 100 por ciento si no todos los municipios del estado celebran el convenio— y otro equivalente al 80 por ciento, que se repartirá por partes iguales entre los municipios participantes.

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