JAPAM suspenderá el agua el jueves en 16 colonias de San Juan del Río

El servicio se restablecerá durante la noche.

Trabajos de mantenimiento en infraestructura hidráulica de JAPAM provocarán la suspensión temporal del servicio de agua potable en colonias de San Juan del Río.

Ante la suspensión del servicio anunciada por JAPAM, se recomienda a los usuarios de las colonias afectadas almacenar agua en cubetas y tinacos mientras concluyen los trabajos en el Pozo #5 de Valle de Oro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 15 de julio de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) suspenderá el servicio de agua potable este jueves 16 de julio, a partir de las 10:00 horas, en 16 colonias de San Juan del Río, por trabajos de mantenimiento en el Pozo #5 de Valle de Oro.

La dependencia detalló que la afectación cubrirá las siguientes zonas: Condominio Viveros del Cedro, Condominio Viveros del Fresno, La Rioja, Infonavit San Isidro, Barrio de San Isidro, Santa Fe, Paseos de San Isidro, Residencial Las Flores, La Guitarrilla, Club San Isidro, Los Olivos, Paseos del Campestre, Rastro Municipal, Valle de Oro, Walmart y el CEDIS de Danone.

JAPAM informó que el restablecimiento del suministro se dará durante el transcurso de la noche del jueves, sin precisar un horario exacto de recuperación.

El organismo recomendó a los usuarios de las colonias afectadas administrar el agua almacenada en tinacos o sistemas de almacenamiento mientras concluyen los trabajos en el pozo.

Cortes por mantenimiento a pozos se han repetido este año en San Juan del Río. En abril, una intervención al Pozo 2A dejó sin agua durante toda una jornada al Centro y dos colonias más, con el servicio restablecido hasta la noche. En marzo, JAPAM había suspendido el suministro en al menos 10 colonias por trabajos en el pozo 1-A de Betania.

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