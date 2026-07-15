San Juan del Río, 15 de julio de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) suspenderá el servicio de agua potable este jueves 16 de julio, a partir de las 10:00 horas, en 16 colonias de San Juan del Río, por trabajos de mantenimiento en el Pozo #5 de Valle de Oro.
La dependencia detalló que la afectación cubrirá las siguientes zonas: Condominio Viveros del Cedro, Condominio Viveros del Fresno, La Rioja, Infonavit San Isidro, Barrio de San Isidro, Santa Fe, Paseos de San Isidro, Residencial Las Flores, La Guitarrilla, Club San Isidro, Los Olivos, Paseos del Campestre, Rastro Municipal, Valle de Oro, Walmart y el CEDIS de Danone.
JAPAM informó que el restablecimiento del suministro se dará durante el transcurso de la noche del jueves, sin precisar un horario exacto de recuperación.
El organismo recomendó a los usuarios de las colonias afectadas administrar el agua almacenada en tinacos o sistemas de almacenamiento mientras concluyen los trabajos en el pozo.
Cortes por mantenimiento a pozos se han repetido este año en San Juan del Río. En abril, una intervención al Pozo 2A dejó sin agua durante toda una jornada al Centro y dos colonias más, con el servicio restablecido hasta la noche. En marzo, JAPAM había suspendido el suministro en al menos 10 colonias por trabajos en el pozo 1-A de Betania.