Querétaro, 15 de julio de 2026.- El nuevo sistema de transporte eléctrico para el Centro Histórico de Querétaro entrará en operación hasta finales de agosto, informó el secretario de Movilidad municipal, Pedro Ángeles, luego de que originalmente se había anunciado su arranque durante el periodo vacacional de julio.
Según el funcionario, el retraso se debe a las características técnicas de las unidades: se trata de autobuses especializados con puerta izquierda y derecha, cuyo proceso de fallo está por concluir.
Ángeles indicó que el fallo podría definirse la próxima semana, de acuerdo con lo señalado también por el titular de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEC), Gerardo Culo.
El municipio ya tiene definido el trazado de las rutas, que pasarán cerca de los mercados de la Cruz, Hidalgo (en Ezequiel Montes) y el mercado artesanal sobre avenida Allende, así como por avenida Gómez Morín, una de las vialidades principales del proyecto.