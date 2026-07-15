Transporte eléctrico en Centro Histórico de Querétaro arrancará hasta finales de agosto

El municipio explicó que el tipo de unidad requerida, con puertas en ambos costados, retrasó el fallo del proceso de adquisición.

Unidad de transporte eléctrico destinada a operar en el Centro Histórico de Querétaro como parte del nuevo sistema de movilidad urbana.

El nuevo sistema de transporte eléctrico para el Centro Histórico de Querétaro iniciará operaciones a finales de agosto, una vez concluya el proceso de adjudicación de las unidades especializadas que recorrerán los principales mercados y vialidades de la zona.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de julio de 2026.- El nuevo sistema de transporte eléctrico para el Centro Histórico de Querétaro entrará en operación hasta finales de agosto, informó el secretario de Movilidad municipal, Pedro Ángeles, luego de que originalmente se había anunciado su arranque durante el periodo vacacional de julio.

Según el funcionario, el retraso se debe a las características técnicas de las unidades: se trata de autobuses especializados con puerta izquierda y derecha, cuyo proceso de fallo está por concluir.

Ángeles indicó que el fallo podría definirse la próxima semana, de acuerdo con lo señalado también por el titular de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEC), Gerardo Culo.

El municipio ya tiene definido el trazado de las rutas, que pasarán cerca de los mercados de la Cruz, Hidalgo (en Ezequiel Montes) y el mercado artesanal sobre avenida Allende, así como por avenida Gómez Morín, una de las vialidades principales del proyecto.

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