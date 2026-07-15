Solo 4 de 14 estacionamientos amparados en Querétaro piden validar boleto para dar gratuidad

De más de 50 estacionamientos vinculados a plazas comerciales en la capital, 14 mantienen amparo vigente pero igual ofrecen gratuidad de entre 15 minutos y dos horas.

Acceso a un estacionamiento de plaza comercial en Querétaro, donde algunos establecimientos mantienen amparos relacionados con la gratuidad del servicio.

El municipio de Querétaro informó que 14 estacionamientos de plazas comerciales mantienen un amparo contra la obligación de otorgar dos horas de gratuidad, aunque todos ofrecen algún periodo de estacionamiento sin costo.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de julio de 2026.- De los más de 50 estacionamientos vinculados a plazas comerciales en la capital, 14 mantienen un amparo vigente contra la obligación de dar dos horas de gratuidad, aunque todos ofrecen algún periodo gratuito, de entre 15 minutos y dos horas, informó el secretario de Movilidad, Pedro Ángeles.

De ese grupo, únicamente cuatro estacionamientos —Antea, Boulevares de Corregidora, Boulevares y Óptima Curiquilla— piden validar el boleto de compra para acceder a la gratuidad, pese a contar con amparo. El resto de los estacionamientos amparados otorga el beneficio sin ese requisito.

Ángeles precisó que, al tratarse de establecimientos amparados, el municipio no puede sancionarlos por el esquema que apliquen actualmente. La dependencia mantiene comunicación constante con los operadores para que amplíen los minutos de gratuidad, dijo.

Los estacionamientos vinculados a hospitales sí otorgan las dos horas completas de gratuidad, según el funcionario.

El secretario explicó que el municipio realizará un análisis jurídico una vez que se publique la reforma a la ley aprobada en el Congreso del Estado, para determinar si se requieren ajustes al reglamento municipal. Hasta el momento, dijo, la reforma no ha sido publicada.

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