Querétaro, 15 de julio de 2026.- De los más de 50 estacionamientos vinculados a plazas comerciales en la capital, 14 mantienen un amparo vigente contra la obligación de dar dos horas de gratuidad, aunque todos ofrecen algún periodo gratuito, de entre 15 minutos y dos horas, informó el secretario de Movilidad, Pedro Ángeles.
De ese grupo, únicamente cuatro estacionamientos —Antea, Boulevares de Corregidora, Boulevares y Óptima Curiquilla— piden validar el boleto de compra para acceder a la gratuidad, pese a contar con amparo. El resto de los estacionamientos amparados otorga el beneficio sin ese requisito.
Ángeles precisó que, al tratarse de establecimientos amparados, el municipio no puede sancionarlos por el esquema que apliquen actualmente. La dependencia mantiene comunicación constante con los operadores para que amplíen los minutos de gratuidad, dijo.
Los estacionamientos vinculados a hospitales sí otorgan las dos horas completas de gratuidad, según el funcionario.
El secretario explicó que el municipio realizará un análisis jurídico una vez que se publique la reforma a la ley aprobada en el Congreso del Estado, para determinar si se requieren ajustes al reglamento municipal. Hasta el momento, dijo, la reforma no ha sido publicada.