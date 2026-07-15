IMSS Querétaro: bebidas energéticas elevan presión arterial y taquicardia

Mezclarlas con alcohol es altamente peligroso; niños, embarazadas e hipertensos, población de mayor riesgo.

Hombre bebe una lata de bebida energética

El consumo de bebidas energéticas puede elevar la presión arterial y provocar taquicardia, advierte el IMSS Querétaro. Foto ilustrativa.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 15 de julio de 2026.- El consumo de bebidas energéticas puede elevar la presión arterial y provocar taquicardia, advirtió el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro, luego de que el organismo alertara sobre los riesgos asociados a este tipo de productos.

El director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 17, médico Óscar Pérez Ramírez, explicó que las bebidas energéticas generan una falsa sensación de energía inmediata derivada de su alto contenido de azúcares, cafeína y otros aditivos, pero que, transcurridas algunas horas, pueden provocar decaimiento anímico e insomnio, entre otros síntomas.

"Las bebidas energéticas contienen sustancias que producen un efecto estimulante sobre el sistema nervioso y cardiovascular, lo que genera una percepción momentánea de mayor energía; sin embargo, también pueden ocasionar un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial", señaló el médico.

Pérez Ramírez precisó que ese efecto es transitorio y suele revertirse al cabo de un par de horas, momento a partir del cual pueden presentarse cansancio, temblores, ansiedad e insomnio, además de hipertensión y arritmias secundarias que requieran atención médica.

El especialista enfatizó que niñas, niños y adolescentes, personas con enfermedades preexistentes como hipertensión o diabetes, así como mujeres embarazadas o en periodo de lactancia no deben consumir este tipo de bebidas, por ser especialmente susceptibles a sus efectos adversos.

El IMSS recomendó identificar las causas del cansancio antes de recurrir a estos productos y adoptar hábitos como una alimentación equilibrada, hidratación adecuada, descanso suficiente y actividad física regular para obtener energía de forma natural.

Pérez Ramírez advirtió además que mezclar bebidas energéticas con alcohol puede resultar altamente peligroso para la salud de quienes las consumen.

Enlaces internos sugeridos: Bebidas energizantes y salud renal, un riesgo silencioso; Querétaro se adhiere a programa internacional contra enfermedades del corazón y la diabetes.

Personal de salud toma signos vitales a un paciente en un consultorio

Personal de salud revisa presión arterial y signos vitales a un paciente en una unidad médica.

salud imss alimentacion bebidas energizantes

Reciente

Trabajos de sustitución de redes de agua y drenaje en calle de Santa Cruz Nieto, San Juan del Río
San Juan del Río

Zapata tendrá redes nuevas antes del empedrado en Santa Cruz Nieto, confirma alcalde

La calle Hidalgo, con un tramo pendiente por conflicto de tenencia de la tierra, se sumará este año a la intervención

El gobernador Mauricio Kuri González durante su mensaje en la entrega de reconocimientos de salud mental y prevención de adicciones en Querétaro
Editorial

Kuri entrega reconocimientos a 63 internos por programa de salud mental y adicciones

El CECA aplicó la prueba ASSIST de la OMS para detectar riesgo de consumo y canalizar a intervención.

CONTENDER presentó en Paseo Querétaro los nuevos karts eléctricos RiMO SiNUS iON, equipados con doble motor eléctrico, sistemas avanzados de seguridad y tecnología de origen alemán.
Querétaro

CONTENDER presenta en Querétaro sus nuevos karts eléctricos alemanes

Los SiNUS iON incorporan doble motor eléctrico, frenado regenerativo y certificación europea de seguridad TÜV Rheinland.

Dos hombres plantan un árbol con palas en el bosque del Parque Natural La Beata, en Amealco de Bonfil, durante la jornada de reforestación de julio de 2026.
Amealco

Reforestación en Querétaro suma 208 mil árboles con jornada en La Beata

En el Parque Natural La Beata se sembrarán pinos, cedros blancos, encinos y tejocotes, especies propias de la región.