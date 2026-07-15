Querétaro, 15 de julio de 2026.- El consumo de bebidas energéticas puede elevar la presión arterial y provocar taquicardia, advirtió el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro, luego de que el organismo alertara sobre los riesgos asociados a este tipo de productos.
El director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 17, médico Óscar Pérez Ramírez, explicó que las bebidas energéticas generan una falsa sensación de energía inmediata derivada de su alto contenido de azúcares, cafeína y otros aditivos, pero que, transcurridas algunas horas, pueden provocar decaimiento anímico e insomnio, entre otros síntomas.
"Las bebidas energéticas contienen sustancias que producen un efecto estimulante sobre el sistema nervioso y cardiovascular, lo que genera una percepción momentánea de mayor energía; sin embargo, también pueden ocasionar un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial", señaló el médico.
Pérez Ramírez precisó que ese efecto es transitorio y suele revertirse al cabo de un par de horas, momento a partir del cual pueden presentarse cansancio, temblores, ansiedad e insomnio, además de hipertensión y arritmias secundarias que requieran atención médica.
El especialista enfatizó que niñas, niños y adolescentes, personas con enfermedades preexistentes como hipertensión o diabetes, así como mujeres embarazadas o en periodo de lactancia no deben consumir este tipo de bebidas, por ser especialmente susceptibles a sus efectos adversos.
El IMSS recomendó identificar las causas del cansancio antes de recurrir a estos productos y adoptar hábitos como una alimentación equilibrada, hidratación adecuada, descanso suficiente y actividad física regular para obtener energía de forma natural.
Pérez Ramírez advirtió además que mezclar bebidas energéticas con alcohol puede resultar altamente peligroso para la salud de quienes las consumen.
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