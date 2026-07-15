Dictámenes periciales en Querétaro suben a 6,319 en junio, máximo trimestral

La Fiscalía detectó seis vehículos con alteraciones en su identificación entre 968 revisiones, la cifra más baja del trimestre reportado.

Especialista de Servicios Periciales de la Fiscalía de Querétaro analiza una muestra en laboratorio de genética forense

Personal de Servicios Periciales procesa una muestra en laboratorio de genética forense.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de julio de 2026.- La Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Querétaro emitió 6,319 dictámenes forenses durante junio de 2026, la cifra mensual más alta reportada por la dependencia en el último trimestre, por encima de los 6,223 dictámenes de febrero y los 6,195 de marzo.

Los dictámenes de junio fueron elaborados por especialistas en 25 áreas forenses, entre ellas genética, lofoscopía, psicología forense, criminalística, balística, medicina legal, química forense e identificación vehicular. La cifra es superior a las 23 especialidades que la propia dependencia reportó en sus balances de febrero y marzo, sin que el boletín de junio explicara el aumento.

En materia de identificación humana, la Fiscalía informó que las confrontas genéticas y los análisis lofoscópicos realizados en junio arrojaron resultados positivos que permitieron confirmar identidades, establecer vínculos biológicos y fortalecer líneas de investigación.

A diferencia de los reportes previos, que precisaron 17 confrontas genéticas positivas en marzo y 12 en febrero —estas últimas vinculadas a casos de homicidio—, la dependencia no detalló cuántos casos se confirmaron en junio ni a qué tipo de delitos corresponden.

Peritos de la Fiscal\u00eda General del Estado de Quer\u00e9taro realizan an\u00e1lisis forenses e identificaci\u00f3n de evidencias en un laboratorio especializado. La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que durante junio de 2026 emitió 6,319 dictámenes periciales en 25 especialidades forenses, además de realizar revisiones de identificación humana y vehicular para fortalecer las investigaciones ministeriales. rotativo.com.mx

Esta función de identificación se apoya en el Centro de Resguardo Forense e Identificación Humana, inaugurado en mayo de 2025 con una inversión de más de 27 millones de pesos.

En identificación vehicular, los peritos emitieron 968 constancias de revisión derivadas de verificaciones en números de serie y placas, y detectaron seis vehículos con alteraciones en sus medios de identificación, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente. Es la cifra más baja del trimestre reportado: en marzo se detectaron cinco vehículos alterados y en febrero, doce.

La Fiscalía señaló que este tipo de revisiones aporta certeza jurídica a la ciudadanía sobre la procedencia legal de las unidades que adquiere y refuerza las carpetas por delitos patrimoniales que integra el Ministerio Público.

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