Querétaro, 15 de julio de 2026.- La Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Querétaro emitió 6,319 dictámenes forenses durante junio de 2026, la cifra mensual más alta reportada por la dependencia en el último trimestre, por encima de los 6,223 dictámenes de febrero y los 6,195 de marzo.
Los dictámenes de junio fueron elaborados por especialistas en 25 áreas forenses, entre ellas genética, lofoscopía, psicología forense, criminalística, balística, medicina legal, química forense e identificación vehicular. La cifra es superior a las 23 especialidades que la propia dependencia reportó en sus balances de febrero y marzo, sin que el boletín de junio explicara el aumento.
En materia de identificación humana, la Fiscalía informó que las confrontas genéticas y los análisis lofoscópicos realizados en junio arrojaron resultados positivos que permitieron confirmar identidades, establecer vínculos biológicos y fortalecer líneas de investigación.
A diferencia de los reportes previos, que precisaron 17 confrontas genéticas positivas en marzo y 12 en febrero —estas últimas vinculadas a casos de homicidio—, la dependencia no detalló cuántos casos se confirmaron en junio ni a qué tipo de delitos corresponden.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que durante junio de 2026 emitió 6,319 dictámenes periciales en 25 especialidades forenses, además de realizar revisiones de identificación humana y vehicular para fortalecer las investigaciones ministeriales. rotativo.com.mx
Esta función de identificación se apoya en el Centro de Resguardo Forense e Identificación Humana, inaugurado en mayo de 2025 con una inversión de más de 27 millones de pesos.
En identificación vehicular, los peritos emitieron 968 constancias de revisión derivadas de verificaciones en números de serie y placas, y detectaron seis vehículos con alteraciones en sus medios de identificación, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente. Es la cifra más baja del trimestre reportado: en marzo se detectaron cinco vehículos alterados y en febrero, doce.
La Fiscalía señaló que este tipo de revisiones aporta certeza jurídica a la ciudadanía sobre la procedencia legal de las unidades que adquiere y refuerza las carpetas por delitos patrimoniales que integra el Ministerio Público.