CAE 9-1-1 de Querétaro brindó acompañamiento en 155 paros cardiorrespiratorios en el semestre

El personal del Centro de Atención a Emergencias también asistió 39 llamadas por trabajos de parto entre enero y junio.

Operadora del CAE 9-1-1 de Querétaro frente a pantallas de despacho

Personal del CAE 9-1-1 de la SSPMQ durante la atención de un reporte.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de julio de 2026.- El Centro de Atención a Emergencias 9-1-1 (CAE) de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) brindó acompañamiento telefónico en 155 reportes por paros cardiorrespiratorios durante el primer semestre de 2026, guiando a quienes llamaron en la realización de maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) mientras llegaban los cuerpos de emergencia médica.

Las cifras corresponden al periodo del 1 de enero al 30 de junio. Según la SSPMQ, el personal operativo compartió indicaciones de primeros auxilios con el objetivo de incrementar las posibilidades de supervivencia de la persona afectada antes de su traslado a un hospital, en los casos que lo requirieron.

Operadora del 9-1-1 de Quer\u00e9taro con aud\u00edfonos frente a monitor Operadora del Centro de Atención a Emergencias 9-1-1 de Querétaro. rotativo.com.mx

En el mismo periodo, el CAE atendió 39 llamadas relacionadas con trabajos de parto. La dependencia detalló que el acompañamiento incluyó asistencia mientras llegaba la ambulancia, valoración de la madre y el recién nacido, recomendaciones posteriores al nacimiento, guía durante el traslado al hospital y preguntas para verificar la coloración de la piel y la temperatura corporal del menor.

El personal también apoyó en la canalización al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para atención especializada.

La SSPMQ señaló que su personal del Departamento del Número Único de Emergencias 9-1-1 está certificado en el estándar de competencia EC1274, "Atención telefónica a solicitudes de apoyo en emergencias a través de la línea 9-1-1", avalado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). La dependencia añadió que el personal de nuevo ingreso se integra a los procesos de capacitación para obtener esa certificación conforme se incorpora al centro.

El CAE 9-1-1 también ha sido clave en la recuperación de vehículos con reporte de robo en la capital, y opera junto a otras vías de atención ciudadana como la línea 070 del municipio.

seguridad gobierno 911 emergencias

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