Querétaro, 15 de julio de 2026.- El Centro de Atención a Emergencias 9-1-1 (CAE) de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) brindó acompañamiento telefónico en 155 reportes por paros cardiorrespiratorios durante el primer semestre de 2026, guiando a quienes llamaron en la realización de maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) mientras llegaban los cuerpos de emergencia médica.
Las cifras corresponden al periodo del 1 de enero al 30 de junio. Según la SSPMQ, el personal operativo compartió indicaciones de primeros auxilios con el objetivo de incrementar las posibilidades de supervivencia de la persona afectada antes de su traslado a un hospital, en los casos que lo requirieron.
Operadora del Centro de Atención a Emergencias 9-1-1 de Querétaro. rotativo.com.mx
En el mismo periodo, el CAE atendió 39 llamadas relacionadas con trabajos de parto. La dependencia detalló que el acompañamiento incluyó asistencia mientras llegaba la ambulancia, valoración de la madre y el recién nacido, recomendaciones posteriores al nacimiento, guía durante el traslado al hospital y preguntas para verificar la coloración de la piel y la temperatura corporal del menor.
El personal también apoyó en la canalización al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para atención especializada.
La SSPMQ señaló que su personal del Departamento del Número Único de Emergencias 9-1-1 está certificado en el estándar de competencia EC1274, "Atención telefónica a solicitudes de apoyo en emergencias a través de la línea 9-1-1", avalado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). La dependencia añadió que el personal de nuevo ingreso se integra a los procesos de capacitación para obtener esa certificación conforme se incorpora al centro.
El CAE 9-1-1 también ha sido clave en la recuperación de vehículos con reporte de robo en la capital, y opera junto a otras vías de atención ciudadana como la línea 070 del municipio.