Querétaro, 10 de abril de 2026. — Los peritos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro firmaron 6,195 dictámenes forenses durante marzo de 2026 en 23 disciplinas científicas, con 17 confrontas genéticas positivas que permitieron confirmar identidades y vincular indicios con personas imputadas en carpetas por delitos de alto impacto.

La Dirección de Servicios Periciales informó que los trabajos sustentaron audiencias judiciales y líneas de investigación ministerial en casos patrimoniales, de alto impacto y contra la salud.

Los dictámenes fueron elaborados por especialistas en documentos cuestionados, lofoscopía, retrato hablado, medicina forense, química y otras áreas forenses.

La cifra de marzo representa una ligera baja de 28 dictámenes frente a los 6,223 emitidos en febrero de 2026, según la comparación con el reporte previo de la dependencia.

El descenso mensual se concentró principalmente en el área de Identificación Vehicular, donde los peritos detectaron cinco unidades con alteraciones en sus medios de identificación durante marzo, frente a 12 vehículos detectados en febrero.

Las cinco unidades fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones por robo, fraude y delitos patrimoniales.

El área de Identificación Vehicular emitió además 1,078 constancias de revisión durante marzo, derivadas de verificaciones periciales en números de serie y placas solicitadas por operativos y diligencias ministeriales.

La dependencia señaló que este tipo de verificaciones aporta certeza jurídica a la ciudadanía sobre la procedencia legal de las unidades vehiculares que adquieren, además de robustecer las carpetas por delitos patrimoniales que integra el Ministerio Público.

En materia de identificación humana, las 17 confrontas genéticas positivas obtenidas durante marzo se sumaron a las investigaciones abiertas por delitos de alto impacto.

Estas coincidencias permiten relacionar indicios biológicos levantados en escenas del crimen con personas ya imputadas o con cuerpos no identificados, una función que se fortaleció con la apertura del Centro de Resguardo Forense e Identificación Humana en mayo de 2025, instalación en la que la Fiscalía invirtió más de 27 millones de pesos.

Disciplinas forenses sostienen carpetas de alto impacto en Querétaro

La Dirección de Servicios Periciales integra 23 especialidades que abarcan desde genética forense hasta valuación mecánica, ingeniería civil y tránsito terrestre.

La dependencia no precisó el desglose por tipo de delito de las carpetas que recibieron apoyo técnico durante marzo, ni el número de audiencias judiciales en las que los dictámenes fueron presentados como evidencia.

Tampoco informó cuántas de las 17 confrontas genéticas positivas se relacionan con homicidios, feminicidios o desapariciones.

¿Qué tipo de dictámenes emiten los Servicios Periciales de Querétaro?

La producción pericial mensual alimenta directamente las unidades de investigación con evidencia técnica utilizada para el esclarecimiento de hechos posiblemente delictivos en los 18 municipios del estado.

Los trabajos periciales se mantienen entre los 6 mil y 6,200 dictámenes mensuales en los últimos reportes difundidos por la dependencia, lo que refleja un volumen sostenido de solicitudes desde las carpetas de investigación activas.

Al momento de la redacción, la Fiscalía no precisó si planea difundir un balance trimestral consolidado con los resultados de enero a marzo.