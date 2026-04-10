Servicios Periciales de Querétaro emiten 6,195 dictámenes en marzo; bajan detecciones de autos alterados

Especialistas de la Fiscalía queretana emiten miles de dictámenes forenses en 23 disciplinas.

Especialistas forenses de la Fiscalía de Querétaro elaboran dictámenes periciales durante marzo 2026

Peritos de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Querétaro durante trabajos forenses.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 10 de abril de 2026. — Los peritos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro firmaron 6,195 dictámenes forenses durante marzo de 2026 en 23 disciplinas científicas, con 17 confrontas genéticas positivas que permitieron confirmar identidades y vincular indicios con personas imputadas en carpetas por delitos de alto impacto.

La Dirección de Servicios Periciales informó que los trabajos sustentaron audiencias judiciales y líneas de investigación ministerial en casos patrimoniales, de alto impacto y contra la salud.

Los dictámenes fueron elaborados por especialistas en documentos cuestionados, lofoscopía, retrato hablado, medicina forense, química y otras áreas forenses.

La cifra de marzo representa una ligera baja de 28 dictámenes frente a los 6,223 emitidos en febrero de 2026, según la comparación con el reporte previo de la dependencia.

El descenso mensual se concentró principalmente en el área de Identificación Vehicular, donde los peritos detectaron cinco unidades con alteraciones en sus medios de identificación durante marzo, frente a 12 vehículos detectados en febrero.

Las cinco unidades fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones por robo, fraude y delitos patrimoniales.

El área de Identificación Vehicular emitió además 1,078 constancias de revisión durante marzo, derivadas de verificaciones periciales en números de serie y placas solicitadas por operativos y diligencias ministeriales.

La dependencia señaló que este tipo de verificaciones aporta certeza jurídica a la ciudadanía sobre la procedencia legal de las unidades vehiculares que adquieren, además de robustecer las carpetas por delitos patrimoniales que integra el Ministerio Público.

En materia de identificación humana, las 17 confrontas genéticas positivas obtenidas durante marzo se sumaron a las investigaciones abiertas por delitos de alto impacto.

Estas coincidencias permiten relacionar indicios biológicos levantados en escenas del crimen con personas ya imputadas o con cuerpos no identificados, una función que se fortaleció con la apertura del Centro de Resguardo Forense e Identificación Humana en mayo de 2025, instalación en la que la Fiscalía invirtió más de 27 millones de pesos.

Disciplinas forenses sostienen carpetas de alto impacto en Querétaro

La Dirección de Servicios Periciales integra 23 especialidades que abarcan desde genética forense hasta valuación mecánica, ingeniería civil y tránsito terrestre.

La dependencia no precisó el desglose por tipo de delito de las carpetas que recibieron apoyo técnico durante marzo, ni el número de audiencias judiciales en las que los dictámenes fueron presentados como evidencia.

Tampoco informó cuántas de las 17 confrontas genéticas positivas se relacionan con homicidios, feminicidios o desapariciones.

¿Qué tipo de dictámenes emiten los Servicios Periciales de Querétaro?

La producción pericial mensual alimenta directamente las unidades de investigación con evidencia técnica utilizada para el esclarecimiento de hechos posiblemente delictivos en los 18 municipios del estado.

Los trabajos periciales se mantienen entre los 6 mil y 6,200 dictámenes mensuales en los últimos reportes difundidos por la dependencia, lo que refleja un volumen sostenido de solicitudes desde las carpetas de investigación activas.

Al momento de la redacción, la Fiscalía no precisó si planea difundir un balance trimestral consolidado con los resultados de enero a marzo.

gobiernoservicios pericialesmovilidadautomovilqueretaro

Reciente

Bordado digital de logotipos en prendas de vestir en taller Happy Hat de San Juan del Río
San Juan del Río

Bordados digitalizados San Juan del Río: Happy Hat

Taller especializado en bordado computarizado atiende pedidos de uniformes, gorras y artículos promocionales en el centro de San Juan del Río.

Visitantes durante viacrucis de Semana Santa en El Vegil, Huimilpan, Querétaro 2026
Municipios

14 mil visitantes dejan saldo blanco en Huimilpan

El Vegil reunió a 7 mil asistentes el Viernes Santo en uno de los viacrucis más grandes del estado.

Feria de Bienestar Animal del Municipio de Querétaro con servicios veterinarios gratuitos
Querétaro

Feria Bienestar Animal llega a Villas de Santiago

Municipio de Querétaro monta jornada gratuita este sábado con adopciones y pláticas en Villas de Santiago.

Felifer Macías anuncia reacomodo de gabinete y cambio de delegados en Querétaro capital
Querétaro

Felifer mueve su gabinete: caen dos delegados

El alcalde capitalino reacomoda territorio y áreas técnicas a semanas de haber relevado al secretario de Gobierno.