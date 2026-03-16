Más de 5 mil corredoras tomaron calles de Querétaro en Medio Maratón

Tercera edición incluyó distancias de 5, 10 y 21 kilómetros con modalidad Pet-Friendly.

Corredoras participan en el Mujer Querétaro Medio Maratón 2026 desde la Plaza de la Familia en Querétaro

Más de cinco mil corredoras recorrieron las calles de la capital queretana en distancias de 5, 10 y 21 kilómetros.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 16 de marzo de 2026. —Más de cinco mil corredoras participaron en la tercera edición del Mujer Querétaro Medio Maratón 2026, evento que partió desde la Plaza de la Familia con distancias de 5, 10 y 21 kilómetros, además de una modalidad Pet-Friendly.

La carrera, organizada por Grupo Radar y el Municipio de Querétaro, se realizó en el marco de las actividades por la conmemoración del 8 de marzo para promover el deporte y la inclusión entre mujeres.

Corredoras participan en el Mujer Quer\u00e9taro Medio Marat\u00f3n 2026 desde la Plaza de la Familia en Quer\u00e9taro Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, dio el banderazo de salida del Medio Maratón junto con funcionarias estatales y municipales. rotativo.com.mx

La distribución de participantes abarcó dos mil 700 corredoras en la distancia de 5 kilómetros, mil 300 en los 10 kilómetros y mil 300 en el medio maratón de 21 kilómetros. A estas cifras se sumaron 200 participantes en la modalidad Pet-Friendly, que permitió a las corredoras asistir acompañadas de sus mascotas.

El presidente municipal, Felifer Macías, encabezó el banderazo de salida junto con la secretaria de la Mujer, Vanesa Garfias; la secretaria de las Mujeres en el Estado, Sonia Rocha; la secretaria de Bienestar Animal, Lennyz Meléndez, y el secretario del Deporte, Juan Báez.

Corredoras participan en el Mujer Quer\u00e9taro Medio Marat\u00f3n 2026 desde la Plaza de la Familia en Quer\u00e9taro Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, dio el banderazo de salida del Medio Maratón junto con funcionarias estatales y municipales. rotativo.com.mx

Las atletas se congregaron en la línea de salida para el conteo final, en un ambiente que los organizadores calificaron como familiar y festivo.

Inclusión y participación abierta en el Medio Maratón Querétaro

Corredoras participan en el Mujer Quer\u00e9taro Medio Marat\u00f3n 2026 desde la Plaza de la Familia en Quer\u00e9taro Más de cinco mil corredoras recorrieron las calles de la capital queretana en distancias de 5, 10 y 21 kilómetros. rotativo.com.mx

Bajo el lema "¡Todas las mujeres son bienvenidas! Porque correr es para todas", la edición 2026 abrió la participación a personas con discapacidad motriz, auditiva, visual, síndrome de Down y parálisis cerebral.

El propósito, según los organizadores, fue generar espacios de recreación e integración donde el deporte funcionara como herramienta de convivencia y sororidad.

Corredoras participan en el Mujer Quer\u00e9taro Medio Marat\u00f3n 2026 desde la Plaza de la Familia en Quer\u00e9taro Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, dio el banderazo de salida del Medio Maratón junto con funcionarias estatales y municipales. rotativo.com.mx

La carrera formó parte de las acciones que el Municipio de Querétaro desarrolló durante marzo para reconocer el papel de las mujeres en la sociedad y promover la equidad de género. Con esta tercera edición, el evento consolidó su presencia en el calendario deportivo de la capital queretana.

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