Más de 5 mil corredoras tomaron calles de Querétaro en Medio Maratón

Querétaro, 16 de marzo de 2026. —Más de cinco mil corredoras participaron en la tercera edición del Mujer Querétaro Medio Maratón 2026, evento que partió desde la Plaza de la Familia con distancias de 5, 10 y 21 kilómetros, además de una modalidad Pet-Friendly.
La carrera, organizada por Grupo Radar y el Municipio de Querétaro, se realizó en el marco de las actividades por la conmemoración del 8 de marzo para promover el deporte y la inclusión entre mujeres.
Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, dio el banderazo de salida del Medio Maratón junto con funcionarias estatales y municipales. rotativo.com.mx
La distribución de participantes abarcó dos mil 700 corredoras en la distancia de 5 kilómetros, mil 300 en los 10 kilómetros y mil 300 en el medio maratón de 21 kilómetros. A estas cifras se sumaron 200 participantes en la modalidad Pet-Friendly, que permitió a las corredoras asistir acompañadas de sus mascotas.
El presidente municipal, Felifer Macías, encabezó el banderazo de salida junto con la secretaria de la Mujer, Vanesa Garfias; la secretaria de las Mujeres en el Estado, Sonia Rocha; la secretaria de Bienestar Animal, Lennyz Meléndez, y el secretario del Deporte, Juan Báez.
Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, dio el banderazo de salida del Medio Maratón junto con funcionarias estatales y municipales. rotativo.com.mx
Las atletas se congregaron en la línea de salida para el conteo final, en un ambiente que los organizadores calificaron como familiar y festivo.
Inclusión y participación abierta en el Medio Maratón Querétaro
Más de cinco mil corredoras recorrieron las calles de la capital queretana en distancias de 5, 10 y 21 kilómetros. rotativo.com.mx
Bajo el lema "¡Todas las mujeres son bienvenidas! Porque correr es para todas", la edición 2026 abrió la participación a personas con discapacidad motriz, auditiva, visual, síndrome de Down y parálisis cerebral.
El propósito, según los organizadores, fue generar espacios de recreación e integración donde el deporte funcionara como herramienta de convivencia y sororidad.
Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, dio el banderazo de salida del Medio Maratón junto con funcionarias estatales y municipales. rotativo.com.mx
La carrera formó parte de las acciones que el Municipio de Querétaro desarrolló durante marzo para reconocer el papel de las mujeres en la sociedad y promover la equidad de género. Con esta tercera edición, el evento consolidó su presencia en el calendario deportivo de la capital queretana.