Queretana Jacqueline Meléndez gana oro panamericano en natación artística

La nadadora artística sumó presea dorada en dueto técnico junto a Lucia Saucedo con 258.9308 puntos.

Jacqueline Meléndez Valdez, nadadora artística queretana, gana oro panamericano en dueto técnico en Medellín, Colombia.

Jacqueline Meléndez Valdez, nadadora artística queretana, conquistó el oro en dueto técnico del Panam Aquatics Championships 2025 en Medellín, Colombia.

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Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Abr 09, 2026
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Querétaro, 9 de abril de 2026. — La nadadora artística queretana Jacqueline Meléndez Valdez conquistó la medalla de oro en la modalidad de dueto técnico durante el Panam Aquatics Championships 2025, celebrado en Medellín, Colombia.

La atleta, una de las figuras más consolidadas del deporte estatal, compitió en pareja con la seleccionada nacional Lucia Saucedo Boltvinik y alcanzó una puntuación de 258.9308, resultado que les permitió superar a las demás duplas en competencia, entre ellas representantes de México, Chile y Perú.

El triunfo refuerza la trayectoria internacional de la queretana, quien en los últimos meses ha sumado podios en las competencias más importantes del continente.

Meléndez Valdez ya había conquistado el oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, resultado que la colocó como una de las promesas más firmes de la natación artística mexicana dentro del ciclo olímpico en curso.

Referente del deporte estatal con dos mundiales y cinco panamericanos

La nadadora acumula participaciones en dos mundiales y cinco campeonatos panamericanos representando a México y a Querétaro, una trayectoria que pocas atletas de la entidad han logrado consolidar antes de cumplir la mayoría de edad en el alto rendimiento.

Su consistencia en el podio internacional la ha convertido en una referencia para las nuevas generaciones que entrenan la disciplina en el estado.

El reconocimiento a su desempeño no ha sido únicamente deportivo. En noviembre pasado, Meléndez Valdez recibió el Premio Estatal del Deporte 2025 en la categoría Deportista Juvenil de manos del gobernador Mauricio Kuri González, durante la ceremonia conmemorativa del 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

El galardón distinguió su trayectoria como una de las atletas más destacadas de la entidad en el año.

¿Qué es el dueto técnico en natación artística?

El dueto técnico es una de las modalidades reconocidas por la World Aquatics dentro de la natación artística. A diferencia de la rutina libre, exige que las nadadoras ejecuten una secuencia de elementos obligatorios determinados por la federación internacional, con parámetros específicos de sincronía, dificultad y ejecución técnica.

La calificación evalúa precisión, impulso, altura sobre el agua y la sincronización entre las atletas, criterios bajo los cuales Meléndez Valdez y Saucedo Boltvinik lograron imponerse en Medellín.

La nueva presea dorada consolida a la queretana como una de las atletas con mayor proyección dentro de la selección mexicana de natación artística rumbo a los próximos compromisos internacionales del ciclo.

deportes natacion panamericano

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