San Juan del Río, Querétaro, 15 de mayo de 2026. —Tres profesionistas se sumarán a la representación legal del Ayuntamiento de San Juan del Río en tribunales y organismos jurisdiccionales, luego de que el Cabildo aprobó la designación de Ana Mónica Ceballos Samperio, Lorena Atondo Rosales y Gabriel Fernández Covarrubias, junto al coordinador Técnico de Asuntos Jurídicos, Miguel Ángel Jiménez Evangelista.
La sesión ordinaria, celebrada en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia Municipal, ubicada en el Centro Histórico, también avaló tres puntos en materia de desarrollo urbano, comercio y turismo.
El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, sostuvo que el municipio requiere "una adecuada representación legal, profesional", con personas "de prestigio" y "amplio conocimiento" para atender de manera oportuna los asuntos pendientes en distintos tribunales y organismos jurisdiccionales.
En materia de desarrollo urbano, el pleno avaló la construcción de un pórtico de entrada en un parque del Fraccionamiento Calli, en el Ejido San Isidro; la entrega de las obras de urbanización del Fraccionamiento Pedregal del Río; y la licencia de funcionamiento para una gasolinería en el Parque Industrial Nuevo San Juan.
La representación legal externa operará en paralelo al área jurídica interna del Ayuntamiento Sanjuanense, a cargo de Jiménez Evangelista, para atender los procesos en distintos tribunales y organismos jurisdiccionales.