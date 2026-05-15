Cabildo de SJR designa a tres abogados externos para tribunales

El cabildo amplía la defensa jurídica del Ayuntamiento y aprueba tres puntos en desarrollo urbano.

Sesión de cabildo en San Juan del Río donde se aprueba representación legal externa para tribunales.

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, encabeza la sesión donde se aprobó la ampliación de la defensa jurídica del Ayuntamiento.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 15 de mayo de 2026. —Tres profesionistas se sumarán a la representación legal del Ayuntamiento de San Juan del Río en tribunales y organismos jurisdiccionales, luego de que el Cabildo aprobó la designación de Ana Mónica Ceballos Samperio, Lorena Atondo Rosales y Gabriel Fernández Covarrubias, junto al coordinador Técnico de Asuntos Jurídicos, Miguel Ángel Jiménez Evangelista.

La sesión ordinaria, celebrada en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia Municipal, ubicada en el Centro Histórico, también avaló tres puntos en materia de desarrollo urbano, comercio y turismo.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, sostuvo que el municipio requiere "una adecuada representación legal, profesional", con personas "de prestigio" y "amplio conocimiento" para atender de manera oportuna los asuntos pendientes en distintos tribunales y organismos jurisdiccionales.

En materia de desarrollo urbano, el pleno avaló la construcción de un pórtico de entrada en un parque del Fraccionamiento Calli, en el Ejido San Isidro; la entrega de las obras de urbanización del Fraccionamiento Pedregal del Río; y la licencia de funcionamiento para una gasolinería en el Parque Industrial Nuevo San Juan.

La representación legal externa operará en paralelo al área jurídica interna del Ayuntamiento Sanjuanense, a cargo de Jiménez Evangelista, para atender los procesos en distintos tribunales y organismos jurisdiccionales.

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