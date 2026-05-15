UIF congela cuentas a Rocha Moya, sus hijos e Inzunza por caso Sinaloa

México, 15 de mayo de 2026. —La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ordenó a las instituciones bancarias del país el bloqueo de cuentas y la inmovilización de activos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; de sus hijos Rubén, Ricardo y José de Jesús Rocha Ruiz; del senador morenista Enrique Inzunza Cázarez y de otros nueve implicados en la acusación del Distrito Sur de Nueva York por presuntos nexos con Los Chapitos.

La instrucción fue distribuida al sistema financiero mediante el Acuerdo 156/2026, emitido el 6 de mayo y revelado este viernes en un reportaje del periodista Jorge García Orozco para el medio digital Emeequis.

Los bancos cuentan con un plazo de 10 días hábiles desde la publicación del acuerdo en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para ejecutar el congelamiento total, por lo que la fecha límite vence el 19 de mayo.

La acción administrativa deriva de la imputación formal del 29 de abril presentada por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York por conspiración para importar fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

Entre los implicados figuran también el secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Rocha Moya, Enrique Díaz Vega; el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal detenido el lunes 11 de mayo en Arizona; el fiscal general adjunto Dámaso Castro Saavedra; los exmandos policiales Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez "Cholo" y José Antonio Dionisio Hipólito "Tornado"; el comandante Juan Valenzuela Millán "Juanito" y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este viernes en conferencia matutina que desconocía la medida. "No tengo el conocimiento en particular de la UIF; la UIF es un área que es técnica, digamos, entonces si encuentra alguna irregularidad, procede", dijo la mandataria, quien anticipó que pediría un informe detallado a la dependencia. Sheinbaum había exigido el 30 de abril "pruebas contundentes e irrefutables" sobre el expediente estadounidense.

¿Qué implica el Acuerdo 156/2026 para los señalados?

La medida implica la suspensión total de cualquier operación bancaria y el congelamiento de activos dentro del sistema financiero mexicano de las trece personas señaladas, según el documento difundido.

La UIF, encabezada por Omar Reyes Colmenares desde la salida de Pablo Gómez Álvarez, no ha publicado un posicionamiento oficial sobre la notificación.

Fuentes consultadas por Infobae México precisaron que únicamente se bloquearon las cuentas de uno de los tres hijos del gobernador con licencia, pese a que el acuerdo cita a los tres.

La acción administrativa avanza mientras la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta su investigación propia sobre los señalamientos y la Cancillería evalúa la solicitud estadounidense de extradición.

La presión bilateral se intensificó tras la presentación de la estrategia antidrogas 2026 de la Casa Blanca, que condiciona la cooperación a arrestos y extradiciones concretas.

Hasta el momento, ni Rocha Moya ni el senador Inzunza han emitido postura sobre el bloqueo de cuentas; la UIF tampoco ha confirmado oficialmente la notificación a la banca.