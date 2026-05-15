Sheinbaum revela que EU ha negado 36 extradiciones a México

México, 15 de mayo de 2026. —Treinta y seis solicitudes de extradición rechazadas. Esa es la cifra que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo colocó este viernes sobre la mesa para sostener que exigir pruebas a Estados Unidos en el expediente contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no es una decisión política sino una postura responsable frente a la Constitución. La mandataria informó que la Casa Blanca ha negado esas peticiones mexicanas precisamente por falta de evidencia.

El dato funciona como blindaje recíproco. Frente a la presión opositora y a la insistencia del fiscal general Todd Blanche de mantener acusaciones contra funcionarios mexicanos, Sheinbaum sostiene que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República actúan bajo la misma regla que aplica Washington: sin pruebas, no procede.

La presidenta describió esta línea como postura responsable y descartó que vaya a modificarse.

El expediente contra Rocha Moya y nueve funcionarios sinaloenses se mantiene en revisión desde el 30 de abril, cuando la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación.

La FGR determinó días después que la solicitud estadounidense de detención provisional con fines de extradición carecía de elementos sobre riesgo de fuga u obstaculización del proceso, y pidió pruebas adicionales por vía diplomática.

Sheinbaum sostiene defensa de soberanía en caso Rocha Moya

La postura tiene lectura política inmediata. Para Morena, la cifra de 36 rechazos consolida la narrativa de simetría en la cooperación bilateral. Para el PAN y el resto de la oposición, no responde a la pregunta central sobre por qué no se ha procedido a la detención provisional contemplada en el artículo 11 del Tratado de Extradición.

El dirigente del PAN Querétaro, Martín Arango, ya había exigido el arresto inmediato la semana pasada con base en la tesis 1303/2003 de la Suprema Corte.

¿Qué pasa después con el caso Rocha Moya?

El plazo de 60 días que corre desde la primera semana de mayo obliga a Washington a presentar la solicitud formal de extradición con expediente probatorio completo, incluida copia certificada de orden de aprehensión emitida por juez estadounidense y elementos que justifiquen la aprehensión, según establece el artículo 10 del tratado.

La SRE recibió un extrañamiento formal por la filtración del expediente al inicio del proceso. La causa permanece activa en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York bajo la jueza Katherine Polk Failla, mientras la FGR mantiene su investigación interna en paralelo.