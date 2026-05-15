Cae Gerardo Mérida en Arizona, exseguridad de Sinaloa acusado por EU

US Marshals confirma la detención del lunes 11 de mayo; el amparo del juez de Michoacán quedó rebasado por la acción de EU.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, durante toma de protesta en 2023; fue detenido en Arizona el 11 de mayo de 2026 y enfrenta cargos por narcotráfico en Nueva York

Gerardo Mérida Sánchez, general de división en retiro y extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa entre 2023 y 2024

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 15, 2026
Mariana Torres García

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México, 15 de mayo de 2026. —Gerardo Mérida Sánchez, general de división en retiro y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue detenido en Arizona el lunes 11 de mayo por autoridades estadounidenses y trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, donde este viernes enfrenta su audiencia inicial ante una corte federal por cargos de conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de fuego.

La captura, confirmada por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals), ocurre ocho días después de que un juez federal en Michoacán le concediera una suspensión de plano para frenar cualquier detención provisional con fines de extradición.

Mérida Sánchez es uno de los diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses imputados el 29 de abril por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, en la misma acusación que alcanza al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El documento, certificado el 23 de abril e incorporado a la causa 1:23-cr-1800 USA vs. Guzmán Salazar et al., plantea penas que van de 40 años de prisión a cadena perpetua. Hasta el momento, el equipo de defensa del general en retiro no ha emitido postura sobre la captura.

De acuerdo con el documento de la Fiscalía estadounidense, el general en retiro habría aceptado más de 100 mil dólares mensuales en efectivo de la facción de Los Chapitos entre 2023 y 2024, periodo durante el cual se desempeñó como secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Rocha Moya.

A cambio, según la imputación, el funcionario no habría interferido con las operaciones del grupo y habría proporcionado avisos anticipados sobre al menos diez operativos contra laboratorios de drogas dirigidos a integrantes de la organización encabezada por Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán.

El exfuncionario, originario de Poza Rica, Veracruz, asumió la titularidad de la dependencia el 4 de septiembre de 2023 y renunció en diciembre de 2024, tres meses después de que estallara la guerra entre Los Chapitos y Los Mayos tras la entrega de Ismael "El Mayo" Zambada a autoridades estadounidenses. Antes de ese cargo, dirigió la 25 Zona Militar en Puebla, la 21 Zona Militar en Morelia y la Escuela Militar de Inteligencia.

¿Dónde está recluido Gerardo Mérida en Estados Unidos?

Según el registro del Buró Federal de Prisiones (BOP), Mérida Sánchez, de 66 años, permanece en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, el mismo donde se encuentran Joaquín "El Chapo" Guzmán y Rafael Caro Quintero.

La defensa del general había promovido el amparo 539/2026 ante el Juzgado Tercero de Distrito en Michoacán, a cargo del juez Rafael Linares Rivera, quien fijó audiencia constitucional para el 1 de junio; la medida quedó superada al ejecutarse la captura en territorio estadounidense, fuera del alcance del amparo mexicano.

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó el 1 de mayo que la solicitud estadounidense de detención provisional con fines de extradición carecía de fundamentos suficientes y abrió investigación propia contra el grupo de diez señalados. Al cierre de esta nota, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni la Embajada de México en Washington han precisado si solicitarán asistencia consular para el general en retiro.

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