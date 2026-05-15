Querétaro reconoce a 10 docentes y 5 directivos con Premio Estatal

Querétaro, 15 de mayo de 2026. —Diez docentes y cinco directivos de educación básica recibieron este viernes el Premio Estatal al Desempeño Profesional Docente y el Premio Estatal al Personal Directivo 2025-2026, distinciones que entregó el gobernador Mauricio Kuri González durante la ceremonia central del Día del Maestro.

La Comisión Mixta integrada por la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) y la Sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acompañó el galardón con un estímulo económico cuyo monto no fue precisado.





Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, encabezó la entrega del Premio Estatal al Desempeño Docente 2025-2026 durante la ceremonia del Día del Maestro. rotativo.com.mx

El Reconocimiento Estatal al Personal Directivo, en su primera edición, fue lanzado en enero pasado por la USEBEQ y la Sección 24 del SNTE como una distinción única en México dirigida a directoras y directores con al menos cinco años de antigüedad en funciones. La convocatoria de directivos cerró el 30 de enero y derivó este viernes en la entrega de las cinco primeras estatuillas estatales.

Durante la ceremonia, Kuri González pidió a las maestras y maestros redoblar esfuerzos para que ningún estudiante abandone las aulas. Reconoció el trato diario con padres de familia, particularmente en preescolar y primaria, y describió esa relación como exigente y de alta responsabilidad.

Diez docentes y cinco directivos de educación básica recibieron las distinciones, en la primera edición del Premio Estatal al Personal Directivo. rotativo.com.mx

El mandatario sostuvo que la calidad de vida del estado, el dinamismo industrial y la posición de Querétaro en sectores estratégicos tienen origen en las aulas que conforman el sistema educativo estatal, donde se forma talento, carácter y valores.

La secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón, sostuvo que las distinciones honran la experiencia, dedicación y capacidad de innovación de las y los premiados. La funcionaria, que en febrero pasado celebró la baja del ciberacoso en escuelas tras la prohibición de celulares en aulas, aseguró que el estado puede hablar hoy de estabilidad y calidad educativa por contar con un magisterio comprometido y cercano a la comunidad escolar.

Diez docentes y cinco directivos de educación básica recibieron las distinciones, en la primera edición del Premio Estatal al Personal Directivo. rotativo.com.mx

Querétaro, segundo lugar nacional en educación: Macías

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, atribuyó al trabajo de las maestras y maestros queretanos que la entidad ocupe el segundo lugar nacional en materia educativa.

La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, subrayó que detrás de cada profesionista hay un maestro que enseñó a leer y a escribir, y agradeció a la planta docente su labor en los 18 municipios.

Diez docentes y cinco directivos de educación básica recibieron las distinciones, en la primera edición del Premio Estatal al Personal Directivo. rotativo.com.mx

El horario invernal en escuelas y los talleres para directivos forman parte de las acciones que la dependencia aplicó durante el ciclo 2025-2026.

Francisco Ramírez Labra, secretario general de la Sección 24 del SNTE, agradeció el respaldo del Ejecutivo estatal al magisterio. La Comisión Mixta no detalló el monto del estímulo económico que acompañará a los 15 reconocimientos ni el calendario para su entrega.