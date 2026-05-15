Sarao TR acusa a Shakira y Anitta de plagiar Choka Choka

Buenos Aires, Argentina, 15 de mayo de 2026. —"Shakira y Anitta nos copiaron." Con esa frase abren Tushka y Rebebe, integrantes del dúo argentino Sarao TR, el video difundido el 10 de mayo de 2026 en sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok, donde aseguran que la canción Choka Choka replica la melodía, el coro y la paleta de colores de su tema Atómica, registrado cinco meses antes. Choka Choka fue estrenada el 10 de abril como segundo sencillo del octavo álbum de Anitta, EQUILIBRIVM, según el reporte de El Diario de Coahuila.

La diferencia comercial entre ambos temas es desigual y verificable. Sarao TR registra alrededor de 81 mil seguidores en Instagram y poco más de 8,900 reproducciones de Atómica entre YouTube y Spotify, de acuerdo con el reporte de Rolling Stone Brasil publicado el 11 de mayo. Choka Choka, en cambio, supera los 21 millones de reproducciones en las mismas plataformas. La canción se estrenó en vivo durante el tercer concierto Todo Mundo no Rio de Shakira en Copacabana, cuando Anitta subió al escenario para interpretarla por primera vez.

El dúo enumera tres puntos de coincidencia. El coro, que fueron sus propios seguidores quienes detectaron la similitud. La paleta de colores promocionales, que califican como prácticamente idéntica. Y la melodía, que reconocen inspirada y no calcada. "Capaz Shakira y Anitta ni saben que nos están copiando", afirmaron Tushka y Rebebe en su publicación de TikTok, atribuyendo la posible responsabilidad a los productores y compositores del tema, no a las cantantes directamente.

¿Pueden Sarao TR demandar a Shakira y Anitta por plagio?

¿Por qué descartaron la demanda?

El propio dúo argentino reconoció que la vía judicial es complicada. "Tenemos registrada la canción, pasa que como la melodía no es exactamente igual, legalmente no hay mucho que podamos hacer", explicaron en el video. En lugar de iniciar acciones legales, lanzaron una campaña en redes para que sus seguidores etiqueten a las dos cantantes. La propuesta es inusual: no piden dinero ni disculpas públicas, sino una colaboración musical entre las cuatro artistas.

Shakira ha sido señalada previamente por plagio en temas como Hips Don't Lie, Waka Waka, La Bicicleta y Loca; la mayoría de los casos se resolvieron sin consecuencias legales mayores. Anitta enfrentó cuestionamientos similares en Quiero Rumba en 2021 y en algunos tracks de su proyecto Funk Rave.

Hasta el cierre de esta edición, ni Shakira, ni Anitta, ni los productores acreditados en Choka Choka habían respondido públicamente a las acusaciones del dúo argentino.