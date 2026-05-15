Colectivos plantean a Kuri ciclovías y seguridad vial en Querétaro

Querétaro, 15 de mayo de 2026. —Representantes de los colectivos ciudadanos Pedaleada, Saca la Bici, Netas Ciudadanas y Personas de Talla Baja plantearon al gobernador Mauricio Kuri González pendientes específicos en ciclovías, cruces peatonales, señalización y seguridad vial durante el primer foro estatal de movilidad realizado en la Casa de la Corregidora.

El ejercicio, calificado por el Ejecutivo estatal como un hecho histórico para la sociedad civil queretana, se enmarca en el sistema institucional de participación ciudadana que en la entidad suma 34 consejos en materia de movilidad y 476 en total, según el secretario de Planeación, Luis Antonio Rangel Méndez.

Representantes de Pedaleada, Saca la Bici, Netas Ciudadanas y Personas de Talla Baja exponen propuestas en ciclovías y seguridad vial. rotativo.com.mx

Antes del foro estatal, el mismo mecanismo había sido activado a nivel municipal en enero de 2026, cuando la Confederación Queretana de Organizaciones Sociales, CÍVICA A.C., solicitó al Ayuntamiento de Querétaro abrir un Diálogo Ciudadano municipal para regular el comercio artesanal en el Centro Histórico. El ejercicio derivó en abril en una comisión municipal con mesas de trabajo bajo enfoque de derechos humanos.

Representantes de Pedaleada, Saca la Bici, Netas Ciudadanas y Personas de Talla Baja exponen propuestas en ciclovías y seguridad vial. rotativo.com.mx

Pedaleada y Saca la Bici exponen pendientes en ciclovías

El mandatario reconoció haber enfrentado "un problema que llevaba años acumulándose" en el sistema de transporte público y aseguró que las observaciones serán gestionadas a través de mesas de trabajo continuas. Kuri González sostuvo que la administración estatal escuchará y analizará las ideas ciudadanas dentro de los proyectos del Plan Querétaro 2050, hoja de ruta a largo plazo que pretende incorporar voces ciudadanas a la planeación estratégica de la entidad.

María del Mar Covarrubias, alcaldesa de la Bicicleta de Querétaro por la Organización Internacional BYCS y representante de Pedaleada, calificó la convocatoria como un cambio respecto a periodos previos en los que, dijo, la participación "fue tratada como agravio".

Representantes de Pedaleada, Saca la Bici, Netas Ciudadanas y Personas de Talla Baja exponen propuestas en ciclovías y seguridad vial. rotativo.com.mx

La activista subrayó que las medidas planteadas son rápidas, económicas y orientadas a justicia social y resiliencia climática, en sintonía con la obstrucción de ciclovías y banquetas que la Guardia Vial sanciona en la zona intervenida por la obra del tren.

¿Qué pidieron los colectivos al gobernador?

El encuentro ocurre semanas después de que el municipio capital confirmara la reducción del presupuesto de ciclovías, que pasó de 10 millones de pesos en 2025 a 3.5 millones en 2026, según declaró el secretario municipal de Movilidad, Pedro Angeles. La dependencia capitalina trabaja con colectivos ciclistas en la priorización de siete tramos pendientes de conexión, aunque al cierre no se había definido cuáles se intervendrán.





La instalación de mesas técnicas específicas y los plazos para gestionar las propuestas en ciclovías, cruces peatonales y señalización no fueron calendarizados al término del encuentro.

El gobierno capitalino mantiene en planeación un transporte eléctrico con 30 paradas en el primer cuadro sin fecha de licitación. Acompañaron a Kuri los secretarios de Gobierno, Erik Gudiño Torres; de Desarrollo Urbano, José Pío X Salgado Tovar, y el director de la Agencia de Movilidad, Gerardo Cuanalo Santos.