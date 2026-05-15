Colectivos plantean a Kuri ciclovías y seguridad vial en Querétaro

Gobernador estrena foro formal con organizaciones civiles; el calendario de mesas técnicas no fue precisado.

Gobernador Mauricio Kuri se reúne con colectivos de movilidad en Casa de la Corregidora en Querétaro

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante el foro estatal con colectivos de movilidad celebrado en Casa de la Corregidora.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de mayo de 2026. —Representantes de los colectivos ciudadanos Pedaleada, Saca la Bici, Netas Ciudadanas y Personas de Talla Baja plantearon al gobernador Mauricio Kuri González pendientes específicos en ciclovías, cruces peatonales, señalización y seguridad vial durante el primer foro estatal de movilidad realizado en la Casa de la Corregidora.

El ejercicio, calificado por el Ejecutivo estatal como un hecho histórico para la sociedad civil queretana, se enmarca en el sistema institucional de participación ciudadana que en la entidad suma 34 consejos en materia de movilidad y 476 en total, según el secretario de Planeación, Luis Antonio Rangel Méndez.

Gobernador Mauricio Kuri se re\u00fane con colectivos de movilidad en Casa de la Corregidora en Quer\u00e9taro Representantes de Pedaleada, Saca la Bici, Netas Ciudadanas y Personas de Talla Baja exponen propuestas en ciclovías y seguridad vial. rotativo.com.mx

Antes del foro estatal, el mismo mecanismo había sido activado a nivel municipal en enero de 2026, cuando la Confederación Queretana de Organizaciones Sociales, CÍVICA A.C., solicitó al Ayuntamiento de Querétaro abrir un Diálogo Ciudadano municipal para regular el comercio artesanal en el Centro Histórico. El ejercicio derivó en abril en una comisión municipal con mesas de trabajo bajo enfoque de derechos humanos.

Gobernador Mauricio Kuri se re\u00fane con colectivos de movilidad en Casa de la Corregidora en Quer\u00e9taro Representantes de Pedaleada, Saca la Bici, Netas Ciudadanas y Personas de Talla Baja exponen propuestas en ciclovías y seguridad vial. rotativo.com.mx

Pedaleada y Saca la Bici exponen pendientes en ciclovías

El mandatario reconoció haber enfrentado "un problema que llevaba años acumulándose" en el sistema de transporte público y aseguró que las observaciones serán gestionadas a través de mesas de trabajo continuas. Kuri González sostuvo que la administración estatal escuchará y analizará las ideas ciudadanas dentro de los proyectos del Plan Querétaro 2050, hoja de ruta a largo plazo que pretende incorporar voces ciudadanas a la planeación estratégica de la entidad.

María del Mar Covarrubias, alcaldesa de la Bicicleta de Querétaro por la Organización Internacional BYCS y representante de Pedaleada, calificó la convocatoria como un cambio respecto a periodos previos en los que, dijo, la participación "fue tratada como agravio".

Gobernador Mauricio Kuri se re\u00fane con colectivos de movilidad en Casa de la Corregidora en Quer\u00e9taro Representantes de Pedaleada, Saca la Bici, Netas Ciudadanas y Personas de Talla Baja exponen propuestas en ciclovías y seguridad vial. rotativo.com.mx

La activista subrayó que las medidas planteadas son rápidas, económicas y orientadas a justicia social y resiliencia climática, en sintonía con la obstrucción de ciclovías y banquetas que la Guardia Vial sanciona en la zona intervenida por la obra del tren.

¿Qué pidieron los colectivos al gobernador?

El encuentro ocurre semanas después de que el municipio capital confirmara la reducción del presupuesto de ciclovías, que pasó de 10 millones de pesos en 2025 a 3.5 millones en 2026, según declaró el secretario municipal de Movilidad, Pedro Angeles. La dependencia capitalina trabaja con colectivos ciclistas en la priorización de siete tramos pendientes de conexión, aunque al cierre no se había definido cuáles se intervendrán.


La instalación de mesas técnicas específicas y los plazos para gestionar las propuestas en ciclovías, cruces peatonales y señalización no fueron calendarizados al término del encuentro.

El gobierno capitalino mantiene en planeación un transporte eléctrico con 30 paradas en el primer cuadro sin fecha de licitación. Acompañaron a Kuri los secretarios de Gobierno, Erik Gudiño Torres; de Desarrollo Urbano, José Pío X Salgado Tovar, y el director de la Agencia de Movilidad, Gerardo Cuanalo Santos.

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