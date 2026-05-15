Harfuch baja a Morelia y se reúne con Ramírez Bedolla por seguridad

Morelia, 15 de mayo de 2026. —El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo este jueves una reunión con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en la capital del estado. El encuentro fue confirmado por la propia dependencia federal y se desarrolló en formato de mesa de coordinación operativa.

Lo que en otra coyuntura pasaría como agenda rutinaria llega esta semana con peso adicional. El mandatario michoacano aparece en la lista de funcionarios mexicanos que la periodista Anabel Hernández identificó como siguientes posibles solicitudes de Washington tras la imputación contra Rubén Rocha Moya el 29 de abril. Junto a Ramírez Bedolla figuran Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California.

Harfuch no abordó públicamente esa lista durante la visita.

La agenda formal incluyó despliegues territoriales, coordinación con Guardia Nacional y Sedena, y seguimiento de operativos contra células del crimen organizado en regiones de Tierra Caliente y la franja limítrofe con Jalisco. La oficina del gobernador no precisó cifras de detenciones acumuladas para el primer trimestre del año.

Visita coincide con tensión bilateral por caso Sinaloa

La visita ocurre en paralelo a la discusión bilateral sobre extradiciones que mantiene abierta la Fiscalía General de la República con el Departamento de Justicia estadounidense. El propio Harfuch confirmó el 5 de mayo que Rocha Moya perdió fuero al separarse del cargo, lo que técnicamente lo expone a una detención provisional si Washington presenta pruebas adicionales sobre riesgo de fuga.

Hasta el momento, ni la SSPC ni el gobierno de Michoacán han informado los acuerdos operativos derivados del encuentro de este jueves, ni la duración del nuevo despliegue federal en territorio michoacano.