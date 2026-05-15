Harfuch baja a Morelia y se reúne con Ramírez Bedolla por seguridad

El gabinete federal aterriza en Michoacán mientras crece la presión sobre gobernadores mencionados por la prensa estadounidense.

Omar García Harfuch y el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla durante reunión de coordinación de seguridad en Morelia.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, durante reunión de coordinación con el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla en Morelia.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 15, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Morelia, 15 de mayo de 2026. —El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo este jueves una reunión con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en la capital del estado. El encuentro fue confirmado por la propia dependencia federal y se desarrolló en formato de mesa de coordinación operativa.

Lo que en otra coyuntura pasaría como agenda rutinaria llega esta semana con peso adicional. El mandatario michoacano aparece en la lista de funcionarios mexicanos que la periodista Anabel Hernández identificó como siguientes posibles solicitudes de Washington tras la imputación contra Rubén Rocha Moya el 29 de abril. Junto a Ramírez Bedolla figuran Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California.

Harfuch no abordó públicamente esa lista durante la visita.

La agenda formal incluyó despliegues territoriales, coordinación con Guardia Nacional y Sedena, y seguimiento de operativos contra células del crimen organizado en regiones de Tierra Caliente y la franja limítrofe con Jalisco. La oficina del gobernador no precisó cifras de detenciones acumuladas para el primer trimestre del año.

Visita coincide con tensión bilateral por caso Sinaloa

La visita ocurre en paralelo a la discusión bilateral sobre extradiciones que mantiene abierta la Fiscalía General de la República con el Departamento de Justicia estadounidense. El propio Harfuch confirmó el 5 de mayo que Rocha Moya perdió fuero al separarse del cargo, lo que técnicamente lo expone a una detención provisional si Washington presenta pruebas adicionales sobre riesgo de fuga.

Hasta el momento, ni la SSPC ni el gobierno de Michoacán han informado los acuerdos operativos derivados del encuentro de este jueves, ni la duración del nuevo despliegue federal en territorio michoacano.

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