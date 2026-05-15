Llama Felifer 'arquitectas del presente' a maestras queretanas

El alcalde de Querétaro atribuye al magisterio el segundo lugar nacional en materia educativa

Felifer Macías y Mauricio Kuri durante la entrega del Premio Estatal al Desempeño Profesional Docente 2025-2026 en Querétaro

Felifer Macías llamó "arquitectas del presente y del futuro" a las maestras y maestros queretanos durante la ceremonia.

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Kary García
Por Kary García May 15, 2026
Kary García
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Querétaro, 15 de mayo de 2026. —"Las arquitectas del presente y del futuro que son nuestras maestras y nuestros maestros", describió el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando "Felifer" Macías Olvera, al referirse al magisterio estatal durante la ceremonia por el Día del Maestro celebrada este viernes.

El alcalde atribuyó a las y los docentes queretanos el segundo lugar nacional que ocupa la entidad en materia educativa y acompañó al gobernador Mauricio Kuri González en la entrega de 15 reconocimientos del Premio Estatal al Desempeño Profesional Docente 2025-2026 y del Premio Estatal al Personal Directivo 2025-2026.

Macías sostuvo que las y los maestros queretanos ven a niñas, niños y adolescentes como integrantes de su propia familia, condición que, dijo, distingue al gremio respecto a otras entidades del país. El alcalde añadió que este vínculo ha permitido construir una trayectoria de superación constante para los más de 15 mil docentes de educación básica que participan en los procesos formativos coordinados por la USEBEQ.

Felifer Mac\u00edas y Mauricio Kuri durante la entrega del Premio Estatal al Desempe\u00f1o Profesional Docente 2025-2026 en Quer\u00e9taro El gobernador Mauricio Kuri encabezó la entrega de 15 distinciones del galardón estatal docente y directivo 2025-2026. rotativo.com.mx

"Es por ustedes que, generación tras generación, han dado su tiempo, han dado sus recursos, han dado todo su sacrificio por las niñas, por los niños y por los jóvenes", expresó el presidente municipal al referirse al esfuerzo histórico del magisterio. El alcalde extendió el reconocimiento al trabajo formativo que el municipio capital impulsa con la estrategia de formación ciudadana para tres mil docentes que opera la dependencia local.

Quince distinciones en la edición 2025-2026 del galardón estatal

En el evento se entregaron cinco reconocimientos a participantes del Premio Estatal al Personal Directivo 2025-2026 y 10 más a docentes participantes del Premio Estatal al Desempeño Profesional Docente 2025-2026. Las distinciones se incorporan al esquema de incentivos al magisterio que coordinan dependencias estatales y la sección sindical, en un ciclo escolar que arrancó con 356 mil estudiantes en aulas de la entidad.

¿Quiénes recibieron los reconocimientos del Premio Estatal Docente 2025-2026?

El boletín del gobierno municipal no precisó los nombres, modalidades educativas ni centros de trabajo de las 15 personas premiadas durante la ceremonia. Tampoco se detalló el monto del estímulo económico que acompaña a las distinciones en esta edición ni los criterios específicos de evaluación que aplicó la comisión dictaminadora para seleccionar a las y los finalistas del ciclo escolar.

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