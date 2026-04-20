Municipio de Querétaro capacita a más de 3 mil docentes en formación ciudadana para niñas, niños y jóvenes

La Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana presentó la estrategia que busca introducir en las aulas habilidades de diálogo, trabajo en equipo y toma de decisiones colectivas.

Presentación de la Estrategia de Formación para la Participación Ciudadana del municipio de Querétaro con docentes capacitados por USEBEQ y Observa Ciudadanía.

El convenio con USEBEQ y la organización Observa Ciudadanía se formalizó en junio de 2025 para introducir formación cívica en las aulas del municipio capital.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de abril de 2026. —Más de tres mil docentes han sido capacitados como parte de la Estrategia de Formación para la Participación Ciudadana de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes del municipio de Querétaro, presentada por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana por instrucción del presidente municipal Felifer Macías.

El programa se desarrolla mediante convenio de colaboración firmado en junio de 2025 con la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) y la organización Observa Ciudadanía, y contempla la elaboración de un diagnóstico, un manual de formación, videos y materiales didácticos para el trabajo en aulas.

La iniciativa parte del principio de que la participación ciudadana es un derecho que se construye desde los entornos escolar, familiar y comunitario, no una responsabilidad exclusiva de la vida adulta.

Presentaci\u00f3n de la Estrategia de Formaci\u00f3n para la Participaci\u00f3n Ciudadana del municipio de Quer\u00e9taro con docentes capacitados por USEBEQ y Observa Ciudadan\u00eda. Beatriz Marmolejo Rojas, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, presentó la estrategia acompañada de Adriana Olvera de Macías, presidenta del DIF Municipal. rotativo.com.mx

La secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Beatriz Marmolejo Rojas, explicó que la estrategia busca dotar a las nuevas generaciones de habilidades como el diálogo, el trabajo en equipo, la toma de decisiones colectivas y la capacidad de generar acciones que transformen el entorno social.

"Cuando fomentamos la participación desde temprana edad, estamos formando generaciones que no solo van a exigir justicia, sino que la van a practicar día con día", expresó la funcionaria, acompañada de la presidenta del Sistema Municipal DIF, Adriana Olvera de Macías.

Marmolejo Rojas agregó que educar y formar para la ciudadanía significa reconocer que las ideas de todas las personas tienen valor y que las acciones son indispensables para construir un municipio equitativo.

Presentaci\u00f3n de la Estrategia de Formaci\u00f3n para la Participaci\u00f3n Ciudadana del municipio de Quer\u00e9taro con docentes capacitados por USEBEQ y Observa Ciudadan\u00eda. El convenio con USEBEQ y la organización Observa Ciudadanía se formalizó en junio de 2025 para introducir formación cívica en las aulas del municipio capital. rotativo.com.mx

La estrategia establece la formación cívica y las habilidades blandas como herramienta para que estudiantes y grupos sociales reflexionen sobre principios éticos y valores democráticos.

Entre los beneficios directos que el proyecto enuncia se encuentran el conocimiento de derechos, instituciones y deberes; el fomento de la responsabilidad individual y colectiva hacia el bien común; la capacidad para analizar y resolver problemas; la toma de decisiones informadas; la participación en proyectos comunitarios, y el impulso a valores como la honestidad, la justicia, la empatía y el respeto.

Convenio con USEBEQ y Observa Ciudadanía: materiales para el aula

El convenio formalizado en junio de 2025 entre la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, la USEBEQ y la organización Observa Ciudadanía ha permitido la capacitación de más de tres mil docentes y la elaboración de un diagnóstico institucional, un manual de formación y materiales didácticos específicos para el aula.

Presentaci\u00f3n de la Estrategia de Formaci\u00f3n para la Participaci\u00f3n Ciudadana del municipio de Quer\u00e9taro con docentes capacitados por USEBEQ y Observa Ciudadan\u00eda. El convenio con USEBEQ y la organización Observa Ciudadanía se formalizó en junio de 2025 para introducir formación cívica en las aulas del municipio capital. rotativo.com.mx

El objetivo, según se detalló durante la presentación, es que los maestros cuenten con herramientas para potenciar el compromiso cívico y el pensamiento crítico en los estudiantes, con una educación basada en el respeto a la dignidad humana.

Observa Ciudadanía es una organización civil dedicada al diseño e implementación de planes de formación ciudadana en comunidades educativas con más de una década de trayectoria, de acuerdo con la información oficial del convenio.

La colaboración se suma al trabajo que la USEBEQ ya desarrolla con docentes del estado, entre ellos los más de 15 mil maestros de educación básica que participan mensualmente en los Consejos Técnicos Escolares.

¿Qué beneficios busca generar la estrategia en las aulas?

La Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana plantea que la formación cívica sea un pilar para el desarrollo de la identidad y la responsabilidad social de las nuevas generaciones.

Los contenidos abordan derechos, instituciones y deberes ciudadanos, así como valores éticos y la resolución colaborativa de problemas. El enfoque busca que los estudiantes no solo conozcan el marco institucional, sino que lo ejerzan en entornos cotidianos a través de proyectos comunitarios y toma de decisiones colectivas.

Con esta presentación, la administración de Felifer Macías incorpora la formación ciudadana en población infantil y juvenil como eje estable de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.

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