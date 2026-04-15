Incidencia delictiva cae 26% en Santa Rosa Jáuregui durante 2026: SESNSP

El robo a casa habitación dolosos se reduce 40% a nivel estatal y la capital queretana competirá contra sus propios números a la baja.

Operativo de la policía municipal de Querétaro en delegación Santa Rosa Jáuregui durante despliegue de seguridad

La delegación Santa Rosa Jáuregui registra 26% menos incidencia delictiva durante el primer trimestre de 2026.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 15 de abril de 2026. — La incidencia delictiva en Santa Rosa Jáuregui registró una reducción del 26 por ciento durante 2026, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que citó este miércoles el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera.

La caída se acompaña de una disminución del 40 por ciento en robo a casa habitación dolosos en todo el estado, indicador que el alcalde atribuyó a la operatividad policial y la coordinación interinstitucional.

"Ya el municipio de Querétaro competimos contra nosotros mismos en nuestros números a la baja", aseguró Macías Olvera durante la conferencia de prensa semanal.

El edil precisó que la capital cerró 2025 con una reducción del 8 por ciento en incidencia delictiva y acumula 3 puntos porcentuales adicionales de baja en lo que va de 2026, frente al mismo periodo del año previo.

Las cifras fueron presentadas un día antes por el gobernador Mauricio Kuri González en rueda de prensa conjunta con el fiscal general del estado y el secretario de Seguridad Ciudadana, donde se atribuyó el resultado al trabajo coordinado entre corporaciones estatales, municipales y federales.

El alcalde capitalino destacó que el dato lo respalda el secretario ejecutivo del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Santa Rosa Jáuregui, la delegación más extensa del municipio y una de las de mayor crecimiento poblacional, mantiene presencia operativa permanente con la policía municipal, la Guardia Cívica y Protección Civil, además de coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional bajo mando de los generales Ira y Meléndrez.

La administración capitalina destinó mil 500 millones de pesos para obras prioritarias en la delegación desde el inicio de la actual gestión.

El edil instruyó al nuevo delegado de Santa Rosa Jáuregui, Leobardo Pérez Santana, identificar comunidades con focos de conflicto y desplegar actividades de fortalecimiento del tejido social.

Macías Olvera aseguró que mantendrá la estrategia operativa para sostener la baja registrada y profundizar la reducción en los próximos cortes mensuales del SESNSP.

El SESNSP es el organismo federal que concentra y publica los datos oficiales de incidencia delictiva del país con base en información que aporta cada fiscalía estatal.

inseguridadgobiernosanta rosa jaureguifelifer maciasseguridad

Reciente

Mapa satelital del SMN sobre clima Querétaro hoy con frente frío 44 y línea seca
Querétaro

Lluvias y rachas de 50 km/h en Querétaro hoy

Conagua advierte que las rachas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios en zonas urbanas.

Recaudación de impuesto predial en el municipio de Querétaro durante 2026 acumula mil 399 millones de pesos
Querétaro

Predial Querétaro suma 1,399 mdp

El municipio capital sostiene el congelamiento del impuesto desde 2018 y descarta cualquier incremento para los siguientes ejercicios fiscales.

Beneficiarios del programa Impulso Educativo certifican bachillerato con el municipio de Querétaro
Querétaro

400 certifican bachillerato en Querétaro

El programa Impulso Educativo del municipio capital entregará certificados en próximos días tras concluir tres meses de capacitación presencial.

Felifer Macías encabeza entrega del programa Conectados con laptops para estudiantes en Querétaro
Querétaro

Conectados cierra con 4,918 laptops

El municipio capital recibió 15 mil solicitudes y benefició al 33% de los aspirantes con cobertura en las siete delegaciones.