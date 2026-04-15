Querétaro, 15 de abril de 2026. — La incidencia delictiva en Santa Rosa Jáuregui registró una reducción del 26 por ciento durante 2026, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que citó este miércoles el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera.
La caída se acompaña de una disminución del 40 por ciento en robo a casa habitación dolosos en todo el estado, indicador que el alcalde atribuyó a la operatividad policial y la coordinación interinstitucional.
"Ya el municipio de Querétaro competimos contra nosotros mismos en nuestros números a la baja", aseguró Macías Olvera durante la conferencia de prensa semanal.
El edil precisó que la capital cerró 2025 con una reducción del 8 por ciento en incidencia delictiva y acumula 3 puntos porcentuales adicionales de baja en lo que va de 2026, frente al mismo periodo del año previo.
Las cifras fueron presentadas un día antes por el gobernador Mauricio Kuri González en rueda de prensa conjunta con el fiscal general del estado y el secretario de Seguridad Ciudadana, donde se atribuyó el resultado al trabajo coordinado entre corporaciones estatales, municipales y federales.
El alcalde capitalino destacó que el dato lo respalda el secretario ejecutivo del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Santa Rosa Jáuregui, la delegación más extensa del municipio y una de las de mayor crecimiento poblacional, mantiene presencia operativa permanente con la policía municipal, la Guardia Cívica y Protección Civil, además de coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional bajo mando de los generales Ira y Meléndrez.
La administración capitalina destinó mil 500 millones de pesos para obras prioritarias en la delegación desde el inicio de la actual gestión.
El edil instruyó al nuevo delegado de Santa Rosa Jáuregui, Leobardo Pérez Santana, identificar comunidades con focos de conflicto y desplegar actividades de fortalecimiento del tejido social.
Macías Olvera aseguró que mantendrá la estrategia operativa para sostener la baja registrada y profundizar la reducción en los próximos cortes mensuales del SESNSP.
El SESNSP es el organismo federal que concentra y publica los datos oficiales de incidencia delictiva del país con base en información que aporta cada fiscalía estatal.