Querétaro, 27 de mayo de 2026.- El Foro Querétaro de Santa Rosa Jáuregui abrirá en el último trimestre de este año con espectáculos prácticamente permanentes, confirmó el alcalde Felifer Macías Olvera. La obra ya inició las cimentaciones de la nueva cubierta del recinto.
"Vamos en tiempo y forma. De hecho, ya se comenzaron las cimentaciones de lo que va a ser la nueva cubierta, el nuevo techo de este recinto, porque justamente va a ser funcional para cualquier día, para cualquier tipo de clima, día, noche", explicó el alcalde en entrevista con medios.
Operación permanente desde octubre
Macías Olvera proyectó que durante octubre, noviembre y diciembre el foro tenga programación constante, con énfasis inicial en actividades deportivas.
El recinto operará bajo un esquema mixto: una parte de la cartelera será organizada directamente por el municipio capitalino y otra quedará disponible para promotores privados que quieran llevar artistas o espectáculos.
El alcalde no precisó el porcentaje de avance físico de la obra, pero descartó dar una cifra estimada para evitar imprecisiones. Tampoco confirmó un evento inaugural específico.
Apuesta por la delegación norte
El edil capitalino calificó al recinto como el futuro centro de espectáculos más activo del municipio de Querétaro, con la delegación de Santa Rosa Jáuregui como sede protagónica. La obra forma parte de la infraestructura cultural que su administración impulsa en la zona norte de la capital.