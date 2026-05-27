​Foro Querétaro de Santa Rosa Jáuregui abrirá en octubre 2026

Felifer Macías confirmó que las cimentaciones de la nueva cubierta ya iniciaron y proyectó espectáculos permanentes desde octubre.

Alcalde Felifer Macías Olvera durante entrevista con medios sobre avance del Foro Querétaro

El alcalde Felifer Macías Olvera detalló el avance del Foro Querétaro durante entrevista con medios capitalinos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de mayo de 2026.- El Foro Querétaro de Santa Rosa Jáuregui abrirá en el último trimestre de este año con espectáculos prácticamente permanentes, confirmó el alcalde Felifer Macías Olvera. La obra ya inició las cimentaciones de la nueva cubierta del recinto.

"Vamos en tiempo y forma. De hecho, ya se comenzaron las cimentaciones de lo que va a ser la nueva cubierta, el nuevo techo de este recinto, porque justamente va a ser funcional para cualquier día, para cualquier tipo de clima, día, noche", explicó el alcalde en entrevista con medios.

Operación permanente desde octubre

Macías Olvera proyectó que durante octubre, noviembre y diciembre el foro tenga programación constante, con énfasis inicial en actividades deportivas.

El recinto operará bajo un esquema mixto: una parte de la cartelera será organizada directamente por el municipio capitalino y otra quedará disponible para promotores privados que quieran llevar artistas o espectáculos.

El alcalde no precisó el porcentaje de avance físico de la obra, pero descartó dar una cifra estimada para evitar imprecisiones. Tampoco confirmó un evento inaugural específico.

Apuesta por la delegación norte

El edil capitalino calificó al recinto como el futuro centro de espectáculos más activo del municipio de Querétaro, con la delegación de Santa Rosa Jáuregui como sede protagónica. La obra forma parte de la infraestructura cultural que su administración impulsa en la zona norte de la capital.

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