Cateos simultáneos en Santa Rosa Jáuregui: Fiscalía ejecuta 16 por homicidio en El Pedregal

Fiscalía ejecuta 16 cateos simultáneos en Santa Rosa Jáuregui por el homicidio del menor en El Pedregal el 14 de abril.

Agentes de la Policía de Investigación del Delito durante cateos simultáneos en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, por el homicidio del menor en El Pedregal

Personal ministerial y agentes de la PID ejecutan 16 cateos simultáneos en Santa Rosa Jáuregui bajo la estrategia Sinergia por Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 16 de abril de 2026. — Dieciséis cateos simultáneos. Ese es el despliegue que la Fiscalía General del Estado ejecuta en este momento en la delegación Santa Rosa Jáuregui de la capital queretana, como parte de las indagatorias abiertas por el homicidio de un menor de edad ocurrido la noche del martes 14 de abril en la colonia El Pedregal.

Personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito encabezan las diligencias, que derivaron de autorizaciones judiciales obtenidas tras actos de investigación previa, con el propósito de recabar indicios y ubicar al presunto responsable, quien permanece prófugo.

El operativo se enmarca en la estrategia Sinergia por Querétaro, esquema de coordinación interinstitucional que articula a la Fiscalía con corporaciones federales, estatales y municipales para ejecutar acciones focalizadas contra delitos de alto impacto.

El homicidio ocurrió entre las calles Zaragoza y Aldama, en un altercado derivado de viejas rencillas vecinales, según los primeros reportes recabados en el lugar, que además detonaron un acto de justicia por mano propia: familiares del menor incendiaron el domicilio del presunto responsable en privada Zaragoza al no localizarlo tras el ataque.

La magnitud del despliegue de este jueves marca uno de los operativos más extensos ejecutados bajo la estrategia Sinergia en Querétaro capital durante abril, y contrasta con el perfil habitual de la delegación, donde la administración municipal ha reconocido focos de conflicto que requieren intervención.

La Fiscalía ya había intervenido Santa Rosa Jáuregui en despliegues previos: el 25 de octubre pasado participó en el operativo Sinergia con cateos en la zona metropolitana que incluyó acciones en esa demarcación junto con Cerrito Colorado, Paseos de San Miguel, Bosques de la Hacienda y Lindavista, con saldo de diez personas detenidas en la región.

El balance operativo reciente respalda la escala del movimiento de este jueves. La Fiscalía reportó hace apenas unos días que durante el primer trimestre de 2026 ejecutó 2 mil 511 cateos en la entidad, cifra superior a la que acumulaba en un año completo bajo el esquema anterior.

En ese periodo también se registró una caída del 29 por ciento en homicidios dolosos y cero secuestros en Querétaro, según los datos presentados por el fiscal general Víctor Antonio de Jesús Hernández.

El antecedente inmediato ocurrió el 2 de abril, cuando la dependencia ejecutó cateos Sinergia en nueve colonias de la capital que dejaron cuatro detenidos y el aseguramiento de narcóticos, dinero en efectivo y pasaportes presuntamente apócrifos.

Con el despliegue de este jueves en Santa Rosa Jáuregui, la estrategia acumula más de una decena de operativos coordinados en lo que va del año. Las autoridades continúan con las acciones de búsqueda en los 16 puntos identificados como relevantes para la carpeta.

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