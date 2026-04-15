Querétaro, 15 de abril de 2026. — Un menor de edad fue asesinado la noche del martes en la colonia El Pedregal, delegación Santa Rosa Jáuregui, y como reacción inmediata sus familiares incendiaron el domicilio del presunto responsable en privada Zaragoza, donde no lograron encontrarlo.

El presunto agresor permanece prófugo y la Fiscalía General del Estado mantiene la carpeta de investigación abierta para dar con su paradero.

El homicidio se registró entre las calles Zaragoza y Aldama, en un altercado derivado de viejas rencillas vecinales, según los primeros reportes recabados en el lugar.

Tras confirmar el fallecimiento del menor, sus familiares se trasladaron a la vivienda del presunto responsable y, al no localizarlo, prendieron fuego al inmueble.

La acción derivó en movilización de cuerpos de emergencia, elementos de la policía municipal y servicios periciales que acordonaron la zona durante la madrugada.

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, confirmó este miércoles que el caso deriva de un conflicto vecinal con antecedentes en la comunidad.

El domicilio incendiado en privada Zaragoza pertenece al presunto responsable del homicidio, quien permanece prófugo. rotativo.com.mx

"Prácticamente todos eran chavitos y chavitas. Los padres de familia saben qué está pasando mucho tiempo antes", afirmó el edil durante la conferencia de prensa semanal, donde responsabilizó directamente a los progenitores de los jóvenes involucrados en los videos del enfrentamiento que circularon en redes sociales.

Macías Olvera destacó la presencia rápida de la policía municipal, a la que atribuyó haber evitado que el episodio escalara aún más.

"Hizo presencia en el lugar para que precisamente todavía no escalara más el asunto. Tiene mi reconocimiento y mi respaldo siempre la policía municipal de Querétaro", aseguró el alcalde, quien remitió el detalle minuto a minuto del operativo al secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz.

El edil pidió a quienes detecten conflictos vecinales en cualquier punto de la ciudad reportarlos de inmediato a la Guardia Cívica municipal, modelo de mediación diseñado para evitar que las disputas escalen a hechos violentos como el registrado en El Pedregal.

Aprovechó para destacar que la incidencia delictiva en Santa Rosa Jáuregui acumula una reducción del 26 por ciento, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública citadas un día antes por el gobernador Mauricio Kuri González.

Pese al dato a la baja, la administración municipal reconoció que un solo incidente obliga a redoblar la operatividad. Macías Olvera instruyó al nuevo delegado de Santa Rosa Jáuregui, Leobardo Pérez Santana —designado durante el reciente reacomodo de gabinete del 10 de abril—, identificar comunidades con focos de conflicto y desplegar actividades de fortalecimiento del tejido social en la delegación más extensa del municipio.

Servicios periciales realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo del menor durante la madrugada del miércoles. La Fiscalía General del Estado no ha emitido comunicado oficial con la edad exacta de la víctima, las circunstancias precisas del altercado ni el grado de los daños materiales del inmueble incendiado en privada Zaragoza.