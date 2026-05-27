Felifer respalda iniciativa de Chepe Guerrero para endurecer penas a menores infractores

El alcalde capitalino dijo que adolescentes de 15, 16 y 17 años que cometan delitos de alto impacto deben recibir penas máximas y permanecer en prisión por tiempo prolongado.

Alcalde Felifer Macías Olvera durante entrevista en la que respaldó iniciativa de Chepe Guerrero

La iniciativa de Chepe Guerrero requiere ajustes legislativos en los tres órdenes de gobierno y choca con un régimen especializado vigente.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de mayo de 2026.- El alcalde de Querétaro Capital, Felifer Macías Olvera, respaldó la iniciativa del alcalde de Corregidora, José Alfredo "Chepe" Guerrero Trápala, para endurecer el tratamiento penal a adolescentes de 15, 16 y 17 años que cometan delitos de alto impacto.

"Estoy convencido que hoy ya personas de 15, 16, 17 años que cometen delitos de alto impacto forzosamente ya deben ser juzgados como mayores de edad con las penas máximas y que estén en la cárcel por muchísimo tiempo", afirmó el edil capitalino. "Estoy totalmente a favor de eso", agregó.

"La conducta humana va por delante de la norma"

Macías Olvera argumentó que la realidad social rebasó al marco jurídico vigente y que muchos adolescentes ya están involucrados en delitos graves que ameritan un tratamiento penal más severo.

"Sin duda, hoy tenemos que atender la realidad social. La conducta humana, desgraciadamente, siempre va por delante de la norma", sostuvo el alcalde capitalino al referirse al respaldo institucional entre municipios queretanos.

El edil calificó el planteamiento como un paso importante para hacer justicia y blindar la paz en el estado. Reconoció a Guerrero Trápala por impulsar el debate desde el ámbito municipal.

Tres órdenes de gobierno complican el camino

Consultado sobre el riesgo de que la iniciativa enfrente resistencia legislativa, Macías Olvera, quien fue diputado federal antes de asumir la alcaldía capitalina, admitió que el proceso atraviesa por tres órdenes de gobierno.

"Todos los factores pueden influir y aparte son legislaciones federales, locales y municipales. Pero yo creo que el empujar esta iniciativa y que ojalá se pueda lograr es un gran acierto del alcalde Chepe", respondió.

La propuesta, sin embargo, tendría que enfrentar ajustes legales de fondo, debido a que la justicia para adolescentes en México se rige por un sistema especializado que contempla criterios distintos al proceso penal para adultos, con principios de reintegración social y protección reforzada establecidos en la Constitución y en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

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