Felifer respalda iniciativa de Chepe Guerrero para endurecer penas a menores infractores

Querétaro, 27 de mayo de 2026.- El alcalde de Querétaro Capital, Felifer Macías Olvera, respaldó la iniciativa del alcalde de Corregidora, José Alfredo "Chepe" Guerrero Trápala, para endurecer el tratamiento penal a adolescentes de 15, 16 y 17 años que cometan delitos de alto impacto.
"Estoy convencido que hoy ya personas de 15, 16, 17 años que cometen delitos de alto impacto forzosamente ya deben ser juzgados como mayores de edad con las penas máximas y que estén en la cárcel por muchísimo tiempo", afirmó el edil capitalino. "Estoy totalmente a favor de eso", agregó.
"La conducta humana va por delante de la norma"
Macías Olvera argumentó que la realidad social rebasó al marco jurídico vigente y que muchos adolescentes ya están involucrados en delitos graves que ameritan un tratamiento penal más severo.
"Sin duda, hoy tenemos que atender la realidad social. La conducta humana, desgraciadamente, siempre va por delante de la norma", sostuvo el alcalde capitalino al referirse al respaldo institucional entre municipios queretanos.
El edil calificó el planteamiento como un paso importante para hacer justicia y blindar la paz en el estado. Reconoció a Guerrero Trápala por impulsar el debate desde el ámbito municipal.
Tres órdenes de gobierno complican el camino
Consultado sobre el riesgo de que la iniciativa enfrente resistencia legislativa, Macías Olvera, quien fue diputado federal antes de asumir la alcaldía capitalina, admitió que el proceso atraviesa por tres órdenes de gobierno.
"Todos los factores pueden influir y aparte son legislaciones federales, locales y municipales. Pero yo creo que el empujar esta iniciativa y que ojalá se pueda lograr es un gran acierto del alcalde Chepe", respondió.
La propuesta, sin embargo, tendría que enfrentar ajustes legales de fondo, debido a que la justicia para adolescentes en México se rige por un sistema especializado que contempla criterios distintos al proceso penal para adultos, con principios de reintegración social y protección reforzada establecidos en la Constitución y en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.