Querétaro, 18 de mayo de 2026. — "A veces, en la intensidad de las entrevistas, se te pueden ir este tipo de términos." Con esa frase, el alcalde de Querétaro capital, Felifer Macías Olvera, salió a respaldar al senador panista Agustín Dorantes Lámbarri tras la polémica que detonó la semana pasada cuando el legislador comparó la función del presidente municipal con la de "la sirvienta" de la ciudad durante una entrevista en el podcast Contrafuego.

El edil capitalino apeló a la "empatía y sensibilidad" que, dijo, conoce de Dorantes desde hace muchos años.

La declaración del senador apareció en la entrevista del espacio Contrafuego del medio Plaza de Armas, donde Dorantes Lámbarri argumentó que la alcaldía requiere concentración total en los retos diarios del municipio, e ilustró ese punto recurriendo a la frase coloquial.

La reacción ciudadana en redes sociales fue inmediata. Plaza de Armas reportó que el legislador publicó después una disculpa pública, hecho que Macías Olvera celebró sin entrar al fondo del término ni cuestionar la analogía.

El alcalde optó por un giro de mensaje. En vez de tomar distancia de su correligionario, aprovechó la pregunta para rendir reconocimiento a las "miles de mujeres y hombres" que se dedican al trabajo doméstico y a los empleados de servicios públicos municipales.

Macías Olvera dijo sentirse "un elemento más" del equipo de barrido y limpia del primer cuadro de la ciudad, y subrayó que sus visitas constantes a esas cuadrillas le confirman el valor de ese trabajo.

El contexto político del episodio no es menor. Dorantes Lámbarri es uno de los perfiles del PAN considerados para abanderar la sucesión gubernamental de Querétaro en 2027, en una lista que también incluye al propio Macías Olvera, según ha reconocido públicamente el gobernador Mauricio Kuri González.

La declaración del senador, donde además sostuvo que los alcaldes que aspiran a la gubernatura ponen en riesgo tanto la capital como el estado, fue interpretada como un mensaje político hacia el actor que comparte la baraja sucesoria.

El reacomodo panista de cara a 2027 y el costo político del término

La polémica llegó en un momento en que el bloque panista queretano calibra perfiles para la contienda estatal. Dorantes Lámbarri ha sido dos veces secretario de Desarrollo Social, expresidente del PAN estatal y actual senador de la República.

Macías Olvera, por su parte, mantiene su posición pública de que el momento de las definiciones no ha llegado y que está concentrado en la administración municipal hasta 2027.

La declaración del alcalde de este lunes lee como cierre de filas hacia el correligionario, sin confrontación pública ni distanciamiento de marca.

¿Qué dijo exactamente Agustín Dorantes que detonó la polémica?

En la entrevista publicada por Plaza de Armas, el senador sostuvo que ser presidente municipal implica "resolver baches, servicios públicos, estar en la calle" y que por eso "dicen que eres la sirvienta de la ciudad, y es cierto, porque tienes que estar limpiando, cuidando, podando los árboles".

El uso del término en femenino y la equiparación del cargo con el trabajo doméstico activó la crítica en redes y la posterior disculpa pública del legislador.

Hasta el momento, ni el Partido Acción Nacional estatal ni el Comité Directivo Municipal han emitido postura institucional sobre las declaraciones del senador.