Felifer garantiza paz y orden para concentración de apoyo a Sheinbaum en Querétaro

Querétaro, 27 de mayo de 2026.- El alcalde de Querétaro Capital, Felifer Macías Olvera, garantizó paz, orden y libre expresión para la concentración política que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará este domingo en la capital queretana. El edil enmarcó el evento como actividad partidista de Morena, no de gobierno.
"Son actividades político-partidistas de las cuales siempre la autoridad ejecutiva, en este caso en el municipio, estaremos vigilantes de que simplemente las cosas se den en paz y en orden", declaró el alcalde capitalino.
Vigilancia sin posicionamiento
Macías Olvera se mantuvo al margen del contenido político del acto y limitó la responsabilidad municipal a la vigilancia operativa. El edil precisó que la autoridad ejecutiva debe atender dos obligaciones durante eventos de este tipo: garantizar la libertad de expresión y resolver el uso de espacios públicos conforme a la facultad legal de las instituciones políticas.
"Garantizar la libre expresión y, en dado caso, también el uso de los espacios públicos, como marca la ley y es su facultad, las instituciones políticas", añadió el alcalde.
Aniversario del triunfo electoral
La concentración del domingo conmemora el segundo aniversario del triunfo electoral de Sheinbaum Pardo, ocurrido en junio de 2024. La presidenta convocó a sus simpatizantes a una serie de actos en distintas entidades del país.
El acto en Querétaro se realizará en un estado gobernado por el PAN, situación que añade carga política a la concentración. Macías Olvera evitó referirse a ese ángulo y centró su mensaje en la garantía operativa del municipio.