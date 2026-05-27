Felifer garantiza paz y orden para concentración de apoyo a Sheinbaum en Querétaro

El alcalde capitalino dijo que el municipio será vigilante de la libre expresión y del uso de espacios públicos durante el evento político de la presidenta.

Alcalde Felifer Macías Olvera durante entrevista sobre concentración de Claudia Sheinbaum en Querétaro

La concentración conmemora el segundo aniversario del triunfo electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de mayo de 2026.- El alcalde de Querétaro Capital, Felifer Macías Olvera, garantizó paz, orden y libre expresión para la concentración política que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará este domingo en la capital queretana. El edil enmarcó el evento como actividad partidista de Morena, no de gobierno.

"Son actividades político-partidistas de las cuales siempre la autoridad ejecutiva, en este caso en el municipio, estaremos vigilantes de que simplemente las cosas se den en paz y en orden", declaró el alcalde capitalino.

Vigilancia sin posicionamiento

Macías Olvera se mantuvo al margen del contenido político del acto y limitó la responsabilidad municipal a la vigilancia operativa. El edil precisó que la autoridad ejecutiva debe atender dos obligaciones durante eventos de este tipo: garantizar la libertad de expresión y resolver el uso de espacios públicos conforme a la facultad legal de las instituciones políticas.

"Garantizar la libre expresión y, en dado caso, también el uso de los espacios públicos, como marca la ley y es su facultad, las instituciones políticas", añadió el alcalde.

Aniversario del triunfo electoral

La concentración del domingo conmemora el segundo aniversario del triunfo electoral de Sheinbaum Pardo, ocurrido en junio de 2024. La presidenta convocó a sus simpatizantes a una serie de actos en distintas entidades del país.

El acto en Querétaro se realizará en un estado gobernado por el PAN, situación que añade carga política a la concentración. Macías Olvera evitó referirse a ese ángulo y centró su mensaje en la garantía operativa del municipio.

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