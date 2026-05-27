Recortes federales obligarán a ajustar obras y programas en Querétaro Capital

Querétaro, 27 de mayo de 2026.- El municipio de Querétaro enfrentará recortes presupuestales en la segunda mitad del año derivados de una caída en las participaciones federales, confirmó el alcalde Felifer Macías Olvera. El impacto inicial calculado en 14 millones de pesos crecerá en los próximos días.
"Sí, sí, desgraciadamente sí tenemos. Justamente hoy tengo una reunión con mi equipo de finanzas donde se me va a estar presentando la proyección de la segunda mitad del año donde sí prevemos desgraciadamente recortes presupuestales derivados de las participaciones federales que se han disminuido también", explicó el alcalde.
Programas ya en ajuste
Macías Olvera reconoció que algunos programas ya entraron en una etapa de reorganización y que ciertas obras serán administradas conforme se confirmen las suficiencias presupuestarias disponibles.
"Algunos temas también en materia de obra, no ajustando, pero por lo menos sí administrándolos en el tiempo, conforme vamos a tener las suficiencias presupuestarias derivado de estos recortes", precisó el edil.
El alcalde aclaró que la cifra de 14 millones de pesos corresponde al cálculo inicial y que la proyección actualizada se le presentará durante esta semana. Indicó que la información oficial de la Federación y del Estado permitirá dimensionar el impacto total.
Prioridades blindadas
Macías Olvera aseguró que seguridad pública y mantenimiento urbano se mantienen como rubros protegidos pese al recorte.
"Lo más importante, como es seguridad pública, mantenimiento de la ciudad, eso a ver de dónde lo hacemos, de dónde lo sacamos, pero debe de haber dinero para que la gente tenga su calidad de vida como siempre", sostuvo el edil capitalino.
El recorte llega después de que el gobernador Mauricio Kuri González advirtiera que las participaciones federales al estado de Querétaro disminuyeron respecto al ejercicio fiscal anterior. La caída se traslada ahora al primer círculo municipal y obligará a reorganizar el calendario de obra pública.