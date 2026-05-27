Recortes federales obligarán a ajustar obras y programas en Querétaro Capital

El alcalde capitalino confirmó que las participaciones federales disminuyeron y que el impacto inicial de 14 millones de pesos aumentará en los próximos días.

Alcalde Felifer Macías Olvera durante entrevista sobre recortes federales al municipio de Querétaro

Felifer Macías Olvera confirmó el impacto de los recortes federales durante entrevista con medios capitalinos.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 27 de mayo de 2026.- El municipio de Querétaro enfrentará recortes presupuestales en la segunda mitad del año derivados de una caída en las participaciones federales, confirmó el alcalde Felifer Macías Olvera. El impacto inicial calculado en 14 millones de pesos crecerá en los próximos días.

"Sí, sí, desgraciadamente sí tenemos. Justamente hoy tengo una reunión con mi equipo de finanzas donde se me va a estar presentando la proyección de la segunda mitad del año donde sí prevemos desgraciadamente recortes presupuestales derivados de las participaciones federales que se han disminuido también", explicó el alcalde.

Programas ya en ajuste

Macías Olvera reconoció que algunos programas ya entraron en una etapa de reorganización y que ciertas obras serán administradas conforme se confirmen las suficiencias presupuestarias disponibles.

"Algunos temas también en materia de obra, no ajustando, pero por lo menos sí administrándolos en el tiempo, conforme vamos a tener las suficiencias presupuestarias derivado de estos recortes", precisó el edil.

El alcalde aclaró que la cifra de 14 millones de pesos corresponde al cálculo inicial y que la proyección actualizada se le presentará durante esta semana. Indicó que la información oficial de la Federación y del Estado permitirá dimensionar el impacto total.

Prioridades blindadas

Macías Olvera aseguró que seguridad pública y mantenimiento urbano se mantienen como rubros protegidos pese al recorte.

"Lo más importante, como es seguridad pública, mantenimiento de la ciudad, eso a ver de dónde lo hacemos, de dónde lo sacamos, pero debe de haber dinero para que la gente tenga su calidad de vida como siempre", sostuvo el edil capitalino.

El recorte llega después de que el gobernador Mauricio Kuri González advirtiera que las participaciones federales al estado de Querétaro disminuyeron respecto al ejercicio fiscal anterior. La caída se traslada ahora al primer círculo municipal y obligará a reorganizar el calendario de obra pública.

gobiernopresupuestoobras publicasprogramas socialesfelifer macias

Reciente

Sonia Rocha y Judith Ortiz Monroy presiden inauguración conjunta del Centro Regional de Representación Legal en San Juan del Río.
San Juan del Río

Mancuerna estatal-municipal por mujeres

La secretaria estatal relató la gestión política que permitió abrir un Centro Regional de Representación Legal en SJR.

Sonia Rocha Acosta presenta balance de servicios legales de la Secretaría de las Mujeres durante inauguración en San Juan del Río.
San Juan del Río

Querétaro gana mayoría de demandas

Sonia Rocha Acosta reveló que el sur del estado concentra una de cada cinco demandas representadas por la dependencia.

Sonia Rocha Acosta inaugura Centro Regional de Representación Legal acompañada de autoridades estatales y municipales en Secuco San Juan del Río.
San Juan del Río

Representación legal gratuita en SJR

Sonia Rocha Acosta inauguró el Centro Regional de Representación Legal en Secuco para atender a víctimas de violencia.

Palenque Edén Muñoz Alemeños Marca Registrada Feria San Juan del Río 2026 cartelera
San Juan del Río

Palenque Feria San Juan 2026

El recinto sin peleas de gallos sumará tres artistas confirmados y uno sorpresa pendiente.