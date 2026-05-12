Federación absorbe obras primarias del tren en Querétaro Capital

El gobierno capitalino queda como instancia vigilante y coló ideas de movilidad al proyecto maestro.

Trabajos del tren México-Querétaro en su trazo por la capital queretana

Las obras primarias del proyecto ferroviario corresponden a la Federación, confirmó el municipio capitalino.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de mayo de 2026. —Un proyecto del gobernador Mauricio Kuri González plantea obras alternas por tres mil millones de pesos en torno al tren México-Querétaro. La pregunta sobre la corresponsabilidad municipal en esa inversión llegó este martes a la conferencia del alcalde Felifer Macías Olvera, quien delimitó las cargas con precisión: las obras primarias derivadas del proyecto ferroviario corresponden a la Federación. El municipio capitalino queda como instancia vigilante del proceso y prepara la gestión de obras complementarias para 2027.

"La carga responsiva dentro de las obras primarias corresponde a la Federación", afirmó Macías Olvera. La aclaración llegó después del encuentro de la semana pasada entre la presidenta y autoridades estatales sobre el componente queretano del proyecto ferroviario. El presidente municipal subrayó que esa información ha sido constante en todas las mesas de trabajo realizadas.

Lo que el municipio sí logró fue colar propuestas dentro del proyecto maestro. "Hemos subido varios proyectos necesarios para la operación de la estación", precisó el alcalde. Las propuestas se concentran en el componente de movilidad permanente para la zona donde quedará instalada la terminal y para el corredor que conectará con el centro histórico de la capital.

La coordinación con las fuerzas armadas y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario quedó subrayada por el presidente municipal. El dispositivo de movilidad activado durante los trabajos en curso ha mantenido afectaciones que el alcalde calificó como prácticamente nulas en la zona de obra, evaluación que enmarca en la gestión coordinada entre los tres niveles de gobierno.

Qué obras complementarias podrían arrancar el año entrante

Macías Olvera adelantó que las obras alternas a la estación y al centro histórico podrían concretarse durante 2027, aunque la decisión final depende de la planeación federal. La carga financiera de los tres mil millones de pesos planteada por el gobernador queda condicionada al esquema que defina la autoridad federal sobre componentes adicionales al trazo principal del tren.

¿Qué propuestas municipales ya están integradas?

El alcalde no detalló cuáles de las propuestas municipales fueron incorporadas formalmente al proyecto maestro ni el calendario de su ejecución. La administración municipal capitalina ha priorizado la movilidad permanente como eje técnico de su intervención, criterio que aplica también a su programa de obra propia, ejecutada de forma paralela a los bordos Cuates y otros frentes hidráulicos.

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