Federación absorbe obras primarias del tren en Querétaro Capital

Querétaro, 12 de mayo de 2026. —Un proyecto del gobernador Mauricio Kuri González plantea obras alternas por tres mil millones de pesos en torno al tren México-Querétaro. La pregunta sobre la corresponsabilidad municipal en esa inversión llegó este martes a la conferencia del alcalde Felifer Macías Olvera, quien delimitó las cargas con precisión: las obras primarias derivadas del proyecto ferroviario corresponden a la Federación. El municipio capitalino queda como instancia vigilante del proceso y prepara la gestión de obras complementarias para 2027.
"La carga responsiva dentro de las obras primarias corresponde a la Federación", afirmó Macías Olvera. La aclaración llegó después del encuentro de la semana pasada entre la presidenta y autoridades estatales sobre el componente queretano del proyecto ferroviario. El presidente municipal subrayó que esa información ha sido constante en todas las mesas de trabajo realizadas.
Lo que el municipio sí logró fue colar propuestas dentro del proyecto maestro. "Hemos subido varios proyectos necesarios para la operación de la estación", precisó el alcalde. Las propuestas se concentran en el componente de movilidad permanente para la zona donde quedará instalada la terminal y para el corredor que conectará con el centro histórico de la capital.
La coordinación con las fuerzas armadas y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario quedó subrayada por el presidente municipal. El dispositivo de movilidad activado durante los trabajos en curso ha mantenido afectaciones que el alcalde calificó como prácticamente nulas en la zona de obra, evaluación que enmarca en la gestión coordinada entre los tres niveles de gobierno.
Qué obras complementarias podrían arrancar el año entrante
Macías Olvera adelantó que las obras alternas a la estación y al centro histórico podrían concretarse durante 2027, aunque la decisión final depende de la planeación federal. La carga financiera de los tres mil millones de pesos planteada por el gobernador queda condicionada al esquema que defina la autoridad federal sobre componentes adicionales al trazo principal del tren.
¿Qué propuestas municipales ya están integradas?
El alcalde no detalló cuáles de las propuestas municipales fueron incorporadas formalmente al proyecto maestro ni el calendario de su ejecución. La administración municipal capitalina ha priorizado la movilidad permanente como eje técnico de su intervención, criterio que aplica también a su programa de obra propia, ejecutada de forma paralela a los bordos Cuates y otros frentes hidráulicos.