México, 12 de mayo de 2026. — César Alejandro "N", alias "el Güero Conta", identificado como operador financiero y logístico de la estructura criminal encabezada por Audías "N", "el Jardinero", fue detenido en Zapopan, Jalisco, por una operación de la Secretaría de la Defensa Nacional con la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, informó este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El detenido era responsable del manejo de recursos ilícitos utilizados para la adquisición de armamento, aeronaves, propiedades y equipo logístico de la organización, de acuerdo con el reporte presentado en La Mañanera del Pueblo.

La captura se realizó tras trabajos de inteligencia desarrollados por el Gabinete de Seguridad federal en seguimiento al desmantelamiento operativo y financiero de la misma estructura.

Audías "N", alias "el Jardinero", fue capturado el 27 de abril en La Yesca, Nayarit, mediante un operativo táctico aeromóvil y terrestre encabezado por las Fuerzas Especiales de la Marina.

El líder regional era considerado persona de confianza del extinto Nemesio Oseguera Cervantes, "el Mencho", cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación abatido en Tapalpa, Jalisco el 22 de febrero pasado.

La estructura financiera intervenida operaba para una organización con presencia criminal en Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero, según las investigaciones federales.

Las funciones documentadas incluían supervisión de laboratorios clandestinos de metanfetamina y control de corredores logísticos para el tráfico de drogas, armas y extorsión.

Cooperación binacional contra la estructura del Jardinero

La detención forma parte del seguimiento operativo y financiero a la estructura criminal que fue documentada también por autoridades estadounidenses.

"El Jardinero" tiene solicitud de extradición del Distrito de Columbia por asociación delictuosa, tráfico de drogas y portación de armas, además de una orden de reaprehensión por homicidio en México.

La Unidad Especializada contra la extorsión en Querétaro fue creada en enero pasado bajo el mismo marco federal de combate a delitos de alto impacto.

La FGR continúa con las diligencias del expediente que también incluye a otros operadores capturados en el mismo seguimiento.