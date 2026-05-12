México, 12 de mayo de 2026. — El promedio diario de homicidios dolosos en México descendió a 52.5 casos durante abril de 2026, una reducción del 40 por ciento respecto a septiembre de 2024, informó este martes la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco.

La cifra coloca al mes pasado como el abril con menor incidencia en este delito desde 2015 y equivale a 34 víctimas diarias menos respecto al arranque de la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El reporte presentado durante la conferencia matutina en Palacio Nacional también situó al primer cuatrimestre de 2026 como el más bajo desde 2016, con un promedio de 51.2 homicidios diarios a nivel nacional.

Querétaro figura entre las entidades que reportan descensos sostenidos: el gobernador Mauricio Kuri González expuso ante la SEDENA una baja del 25 por ciento en homicidios dolosos durante enero-abril.

Ocho entidades concentraron el 53 por ciento de los casos registrados en abril: Chihuahua y Guanajuato con 8.2 por ciento cada una; Morelos con 7.1; Baja California y Sinaloa con 6.4; Estado de México con 5.7; Veracruz con 5.6 y Guerrero con 5.3 por ciento.

En el comparativo del primer cuatrimestre, 26 estados redujeron su promedio diario respecto a 2025, encabezados por San Luis Potosí con menos 80.8 por ciento, Zacatecas con menos 61.8 y Quintana Roo con menos 60.3.

Entre los estados que arrancaron el sexenio con mayor incidencia, Estado de México registró una caída del 55 por ciento; Baja California del 53 y Sonora del 55.

Zacatecas acumula un retroceso del 82 por ciento desde septiembre de 2024 y Guanajuato del 66 por ciento respecto a febrero de 2025, cuando alcanzó su pico de violencia.

La estrategia Sinergia opera en Querétaro como esquema de coordinación replicable ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Aseguramientos y laboratorios desmantelados en 22 estados

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de abril de este año se aseguraron 28 mil armas de fuego, más de 391 toneladas de droga y se desmantelaron 2 mil 337 laboratorios clandestinos en 22 estados de la República.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión —delito que en Querétaro tiene Unidad Especializada desde enero— fueron detenidas mil 310 personas.

¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre la estrategia?

Sheinbaum Pardo atribuyó las cifras al trabajo del Gabinete de Seguridad que sesiona a diario. "Es la estrategia que hemos presentado hoy, que se está perfeccionando todos los días", afirmó la mandataria.

El robo de vehículo con violencia retrocedió 39 por ciento desde octubre de 2024, mientras que los delitos de alto impacto promediaron 461.5 diarios en lo que va del año, una caída del 52 por ciento respecto a 2018, según las cifras consolidadas presentadas durante el balance trimestral de seguridad.