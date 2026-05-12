"Don Ramón", cabecilla de Los Linos, cae en tiroteo en Yautepec

SSPC, CNI y Guardia Nacional ejecutaron despliegue en La Nopalera y Ticumán tras agresión armada.

Operativo coordinado entre SSPC, Centro Nacional de Inteligencia y Guardia Nacional en Yautepec, Morelos, donde fue detenido el líder de Los Linos

Omar García Harfuch presentó el saldo del operativo del 6 de mayo en La Nopalera y Ticumán durante La Mañanera del Pueblo.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 12, 2026
Mariana Torres García

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México, 12 de mayo de 2026. — Ocho detenidos, dos agentes federales heridos y un atacante abatido es el saldo del operativo del pasado 6 de mayo en las localidades de La Nopalera y Ticumán, municipio de Yautepec, Morelos, donde cayó Rodolfo "N", alias "Don Ramón", identificado como líder del grupo delictivo Los Linos.

El balance fue informado este martes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante La Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional.

Junto con "Don Ramón" fue detenido Carlos "N", señalado como uno de los principales operadores de la organización criminal, así como seis integrantes más de la célula.

El despliegue operativo fue coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional, en el marco del Gabinete de Seguridad que reporta una reducción del 40 por ciento en homicidios dolosos diarios desde septiembre de 2024.

Durante la operación, el personal federal fue agredido a tiros por integrantes de la organización criminal, por lo que los elementos actuaron conforme a los protocolos de uso de la fuerza.

Dos agentes de la SSPC resultaron heridos y fueron trasladados para atención médica especializada; ambos se encuentran fuera de peligro, precisó el secretario federal. Uno de los agresores perdió la vida durante el intercambio de disparos.

Los uniformados aseguraron armas largas y cortas, cartuchos, dosis de droga y equipos de comunicación en los inmuebles intervenidos.

Los Linos, según las investigaciones federales, mantenían presencia operativa en diversos municipios de Morelos y estaban relacionados principalmente con los delitos de extorsión, homicidio y robo de vehículo.

Cocaína de Centroamérica con destino a Texas y las Carolinas

El grupo también participaba en el trasiego de cocaína proveniente de Centroamérica hacia las ciudades estadounidenses de San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte, de acuerdo con la información presentada por la SSPC.

La detención de generadores de violencia es uno de los ejes que reporta el gabinete federal con avances en la reducción de delitos de alto impacto, según los operativos federales ejecutados durante los 19 meses del actual sexenio.

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