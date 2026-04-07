Querétaro, 7 de abril de 2026. —Un estudiante de bachillerato fue vinculado a proceso por vender metanfetamina y marihuana dentro de su propio plantel en Querétaro, luego de que sus compañeros lo denunciaran ante la Fiscalía General del Estado. La dependencia ejecutó seis cateos simultáneos en colonias de los municipios de Querétaro y Corregidora para concretar la detención del joven, quien permanecerá en prisión preventiva justificada mientras avanza la investigación complementaria que el juez fijó en quince días, informó la institución a través del comunicado oficial CCS/94.
El operativo se desprende de la estrategia Sinergia por Querétaro, modelo de coordinación interinstitucional que durante 2025 acumuló más de mil 800 cateos y una reducción superior al 30 por ciento en homicidios dolosos en la entidad. La denuncia presentada por los estudiantes activó actos de investigación que permitieron ubicar al imputado como presunto consumidor y distribuidor de narcóticos al interior del centro educativo, según los datos recabados por personal ministerial.
Durante las diligencias, agentes de la Policía de Investigación del Delito aseguraron al joven en posesión de sustancias con características de metanfetamina y tetrahidrocannabinol, evidencia que pasó a integrar la carpeta abierta por delitos contra la salud. La Fiscalía no precisó el nombre ni la ubicación exacta del bachillerato, en apego al marco de protección que rige cuando los hechos involucran a menores de edad y a centros escolares.
Los seis cateos fueron coordinados entre personal ministerial, policial y pericial, en un despliegue que la dependencia describió como una respuesta oportuna a la denuncia ciudadana. Esta intervención se suma a los cateos en nueve colonias de la capital queretana ejecutados el pasado 2 de abril, donde fueron detenidos cuatro hombres por delitos contra la salud, lo que confirma el ritmo sostenido de operativos focalizados durante las primeras semanas del mes.
Estudiante queda en prisión preventiva por narcomenudeo en bachillerato de Querétaro
En audiencia inicial, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso del imputado y le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar. El juez fijó un plazo de quince días para el desahogo de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá fortalecer las líneas que sostendrán la acusación formal en la siguiente etapa procesal.
¿Qué pasa cuando un estudiante denuncia venta de droga en su escuela?
La Fiscalía General del Estado refrendó su compromiso de perseguir los delitos contra la salud que afectan a niñas, niños y jóvenes, particularmente cuando los hechos ocurren dentro de espacios educativos. La intervención derivada de la denuncia estudiantil marca un caso poco común en la estadística local, donde la mayoría de las carpetas por narcomenudeo escolar se abren tras hallazgos durante operativos de prevención y no por reporte directo de la comunidad escolar. Hasta el momento, la dependencia no ha emitido información adicional sobre el plantel involucrado ni sobre la posible existencia de otras personas vinculadas con la red de distribución al interior del centro educativo.