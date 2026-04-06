Conductor ebrio atropella a familias afuera del IMSS en Tecámac y deja 4 muertos

El Volkswagen Jetta gris impactó primero a un taxi y luego embistió a los familiares de pacientes sobre la carretera México-Pachuca.

Entrada del Hospital General 200 del IMSS en Tecámac donde un conductor ebrio atropelló a cuatro personas

El Volkswagen Jetta gris terminó incrustado en la entrada principal del Hospital General 200 del IMSS tras embestir a las familias.

Foto: Redes Sociales.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Abr 06, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Tecámac, 6 de abril de 2026. — Cuatro personas perdieron la vida y al menos siete más resultaron lesionadas durante la madrugada de este lunes, luego de que un conductor en presunto estado de ebriedad atropelló a familias que aguardaban noticias de pacientes a las afueras del Hospital General de Zona No. 200 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sobre la carretera federal México-Pachuca, a la altura de San Pedro Pozohuacan, en el municipio de Tecámac, Estado de México.

El responsable fue detenido en el sitio por personas que presenciaron los hechos y posteriormente entregado a elementos de la policía municipal.

El percance ocurrió alrededor de las 2:16 horas, cuando el conductor de un Volkswagen Jetta color gris, con placas NZT 7830, circulaba a exceso de velocidad sobre la vía federal y se habría pasado un tope antes de impactar contra un taxi Nissan March blanco con matrícula 497 YZB que estaba estacionado frente al nosocomio.

Tras la colisión, el Jetta perdió el control, invadió la zona peatonal y embistió a los familiares que permanecían sobre la banqueta, terminando su trayectoria incrustado en la entrada principal del hospital.

El tramo ya había sido escenario semanas antes de otro hecho violento, cuando una explosión en la misma carretera México-Pachuca dejó dos personas sin vida el pasado 31 de marzo.

Dos personas murieron de manera instantánea en el lugar del impacto, mientras que otras dos fallecieron minutos después cuando recibían atención médica dentro del propio hospital.

Los siete lesionados fueron ingresados al área de urgencias del IMSS y su estado de salud se reporta como reservado. Héctor Zadorov, director de Protección Civil de Tecámac, detalló que los testigos describieron al conductor con evidentes signos de intoxicación etílica: "El estado de ebriedad se notaba, no podía siquiera decir su nombre", refirieron al personal de emergencias que acudió al sitio.

La alcaldesa de Tecámac, Rosy Wong Romero, confirmó el saldo a través de un mensaje oficial en el que expresó su solidaridad con las víctimas. "Varias familias que se encontraban en espera de noticias de sus seres queridos, fueron víctimas de un acto trágico que ha cobrado cuatro vidas y ha dejado siete personas heridas.

A ellas, a quienes hoy enfrentan la pérdida o el dolor, les abrazo con toda la solidaridad y el respeto que merecen", señaló la presidenta municipal, quien instruyó al Sistema DIF Municipal brindar acompañamiento psicológico y apoyo integral a los familiares.

Un atropellamiento múltiple similar registrado en la colonia Benito Juárez en septiembre pasado dejó un saldo de un muerto y cuatro heridos bajo circunstancias parecidas.

El responsable del atropellamiento fue trasladado a un área médica del propio hospital en calidad de detenido, donde recibe atención bajo custodia de las autoridades mientras se le practican los exámenes toxicológicos oficiales que deberán confirmar su estado de ebriedad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió la carpeta de investigación correspondiente y el sujeto será remitido al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

La conducción bajo efectos del alcohol representa una de las principales causas de percances viales en el país, como lo evidenció un brutal accidente provocado por un conductor ebrio registrado sobre el Boulevard Alfonso Patiño, donde una menor de edad resultó gravemente lesionada.

La zona donde ocurrió el atropellamiento es considerada de alto riesgo por la combinación de tráfico pesado sobre la carretera federal y la afluencia constante de familiares que permanecen en el exterior del hospital durante la madrugada, cuando los accesos son más vulnerables.

Vecinos y usuarios del IMSS 200 exigieron tras el percance reforzar la seguridad perimetral del nosocomio, instalar barreras peatonales y mejorar la iluminación de la vía federal para evitar una tragedia similar.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a los automovilistas que regresan del periodo vacacional de Semana Santa a respetar los señalamientos viales y a no mezclar bebidas embriagantes con el volante.

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