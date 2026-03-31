Explotan dos hombres dentro de camioneta en la México-Pachuca a la altura de Tecámac

Fiscalía del Estado de México investiga si los ocupantes transportaban un artefacto explosivo o fueron blanco de un ataque directo.

Carretera México-Pachuca en Tecámac donde explotó una camioneta con dos tripulantes originarios de Sinaloa

Tramo de la carretera México-Pachuca en Tecámac, Estado de México, donde ocurrió la explosión que dejó dos personas sin vida.

Foto: Redes Sociales.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Mar 31, 2026
Mariana Torres García

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México, 31 de marzo de 2026. — Dos hombres perdieron la vida luego de que la camioneta en la que circulaban estalló sobre la carretera México-Pachuca, a la altura del municipio de Tecámac, Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) descartó que se tratara de un coche bomba y mantiene abiertas dos líneas de investigación: la detonación de un artefacto que los propios ocupantes transportaban o un ataque directo contra el vehículo.

Carretera M\u00e9xico-Pachuca en Tec\u00e1mac donde explot\u00f3 una camioneta con dos tripulantes originarios de Sinaloa Tramo de la carretera México-Pachuca en Tecámac, Estado de México, donde ocurrió la explosión que dejó dos personas sin vida. Foto: Redes Sociales.

La explosión quedó registrada en video por automovilistas que transitaban por la misma vialidad. En las imágenes, difundidas en redes sociales, se aprecia a la camioneta de color negro avanzando con normalidad sobre el carril de circulación cuando ocurre una detonación violenta.

El vehículo continuó en movimiento sin control, invadió el sentido contrario y terminó impactado contra un establecimiento en una zona comercial aledaña a la México-Pachuca. No se reportaron otras personas lesionadas.

Carretera M\u00e9xico-Pachuca en Tec\u00e1mac donde explot\u00f3 una camioneta con dos tripulantes originarios de Sinaloa Tramo de la carretera México-Pachuca en Tecámac, Estado de México, donde ocurrió la explosión que dejó dos personas sin vida. Foto: Redes Sociales.

Los fallecidos fueron identificados como Humberto Rangel y Francisco Beltrán, conocido con el alias de "El Payín", ambos originarios de Sinaloa.

Fuentes cercanas a la investigación señalan a Beltrán como presunto operador de una célula criminal, aunque la FGJEM no ha confirmado oficialmente su filiación a ninguna organización. Extraoficialmente, versiones apuntan a una posible vinculación con el Cartel de Sinaloa.


Carretera M\u00e9xico-Pachuca en Tec\u00e1mac donde explot\u00f3 una camioneta con dos tripulantes originarios de Sinaloa Tramo de la carretera México-Pachuca en Tecámac, Estado de México, donde ocurrió la explosión que dejó dos personas sin vida. Foto: Redes Sociales.

Fiscalía Edomex investiga explosión en Tecámac con dos hipótesis

De acuerdo con información preliminar, los dos hombres habrían partido del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en la base aérea de Santa Lucía, minutos antes de la explosión.

Las autoridades no han precisado si el punto de partida guarda relación directa con las líneas de investigación.


Carretera M\u00e9xico-Pachuca en Tec\u00e1mac donde explot\u00f3 una camioneta con dos tripulantes originarios de Sinaloa Tramo de la carretera México-Pachuca en Tecámac, Estado de México, donde ocurrió la explosión que dejó dos personas sin vida. Foto: Redes Sociales.

¿Qué se sabe sobre el artefacto que detonó en la camioneta?

La fiscalía estatal trabaja con peritos en explosivos para determinar el tipo de dispositivo involucrado.

Hasta el momento, la FGJEM no ha emitido postura sobre la identidad del grupo al que presuntamente pertenecía Beltrán ni ha detallado avances en la indagatoria.

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