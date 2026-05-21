Huimilpan recibe 1.5 mdp para pueblos indígenas y abre serie de 10 convenios

Huimilpan, 21 de mayo de 2026. --- Once comunidades originarias del municipio de Huimilpan recibirán una bolsa paritaria de tres millones de pesos para materiales de construcción, equipos de captación de agua y ecotecnias, tras la firma del primer convenio del programa estatal "Contigo para el desarrollo integral de los Pueblos Indígenas de Querétaro con perspectiva de Derechos Humanos" entre la Secretaría de Gobierno y el ayuntamiento huimilpense.

La Secretaría de Gobierno aportará 1.5 millones de pesos y el municipio igualará la cifra con otros 1.5 millones, en un esquema paritario peso a peso. El secretario Eric Gudiño Torres anunció que el acuerdo con Huimilpan es el primero de una serie de 10 convenios que la dependencia prevé suscribir con otros municipios queretanos en los próximos días, bajo el mismo modelo de aportación compartida.

El programa se sostiene en la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro, que en el caso huimilpense reconoce a 11 comunidades como pueblos originarios.

La dependencia estatal estima que en todo el territorio queretano operan más de 300 localidades con esa identidad, lo que dimensiona el alcance del esquema que arrancó este día y que sumará a otros nueve municipios mediante coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno.

Los recursos se ejecutarán en tres rubros específicos: materiales de construcción para vivienda, equipos y materiales destinados a captación y almacenamiento de agua, y ecotecnias adaptadas a las condiciones de las zonas serranas del municipio. El alcalde Jairo Morales Martínez describió el convenio como una herramienta de impacto directo en las familias huimilpenses.

"Estamos sumando esfuerzos y recursos económicos muy importantes: una bolsa total de tres millones de pesos, aportados de manera equitativa, peso a peso, entre la Secretaría de Gobierno y este Municipio", afirmó el presidente municipal durante el evento.

Gudiño Torres, por su parte, planteó que el esquema busca tratar a las comunidades indígenas "como guardianes de una riqueza cultural invaluable" y no como población vulnerable.

Convenio indígena marca arranque de 10 acuerdos municipales en Querétaro

La administración estatal no precisó cuáles serán los nueve municipios restantes que firmarán convenios bajo el mismo modelo paritario, ni el calendario exacto de suscripción de cada uno.

Tampoco se detalló si la aportación de 1.5 millones de pesos por parte de Gobierno del Estado será homogénea para todos los municipios o si variará según el número de comunidades originarias reconocidas en cada demarcación.

¿Cómo se distribuirán los recursos en Huimilpan?

El convenio establece tres rubros de ejecución pero no se publicó el desglose por comunidad ni el calendario de entrega de materiales. Tampoco se informó qué dependencia municipal coordinará la operación ni los mecanismos de control y rendición de cuentas sobre la aplicación de los recursos en cada una de las 11 localidades reconocidas como pueblos originarios.

Hasta el momento, la Secretaría de Gobierno no ha emitido información sobre los plazos de ejecución de los recursos ni los criterios de elegibilidad para las familias beneficiarias dentro de cada comunidad originaria reconocida en Huimilpan.