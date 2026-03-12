Huimilpan registra hasta cuatro incendios diarios y refuerza Protección Civil con más personal y equipo

El municipio invierte en equipo especializado y gestiona oficina contra incendios en San Pedro.

Equipo de Protección Civil atiende incendio forestal en zona arbolada de Huimilpan, Querétaro

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 12, 2026
Huimilpan, 12 Marzo de 2026. — Un promedio de cuatro incendios diarios enfrenta el municipio de Huimilpan durante la temporada actual, lo que obligó al gobierno local a reforzar las acciones de Protección Civil con más personal, equipo especializado y una inversión que supera los 150 mil pesos en herramientas para combate de siniestros forestales.

El alcalde Jairo Morales informó que las quemas agrícolas fuera de control son una de las principales causas del problema, concentrado en las zonas más arboladas de la demarcación.

Huimilpan es uno de los municipios queretanos con mayor superficie forestal, condición que lo coloca en alto riesgo cada temporada de estiaje.

En años recientes, las autoridades municipales han buscado fortalecer la capacidad operativa de sus brigadas ante la recurrencia de incendios forestales en localidades serranas.

El edil detalló que desde el inicio de su administración se incrementó el número de integrantes del equipo de Protección Civil. "Estamos teniendo en promedio cuatro por día", señaló, y precisó que recientemente se habilitó una camioneta donada que fue equipada con herramientas especializadas mediante una inversión aproximada de 150 mil pesos.

Entre los proyectos en gestión, Morales indicó que se contempla rehabilitar la delegación de San Pedro para instalar ahí una oficina especializada en atención a incendios. La inversión estimada para esta obra es de 1.5 millones de pesos, recurso que se gestiona con la diputada local Teresita Calzada.

Buscan camioneta especializada contra incendios en Huimilpan

La zona de San Pedro concentra una de las áreas con mayor cobertura forestal del municipio y, en consecuencia, uno de los puntos con mayor riesgo de siniestros. "Toda esa parte es de las zonas más arboladas que tenemos", comentó el alcalde.

Además, el gobierno municipal gestiona ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro la adquisición de una camioneta especializada contra incendios, con un costo estimado de entre 1.1 y 1.2 millones de pesos.

¿Por qué se originan los incendios forestales en Huimilpan?

Morales explicó que buena parte de los siniestros se originan por quemas agrícolas que se salen de control durante la temporada de siembra, sobre todo en localidades como Tapones y Los Jueces.

El presidente municipal recomendó a la población evitar estas prácticas y colaborar en las labores de prevención para reducir la incidencia en las próximas semanas.

