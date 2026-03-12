Hallan sin vida a hombre de 73 años en su domicilio de Piedras Negras; investigan posible suicidio

Fiscalía investiga el deceso como posible suicidio tras descartar indicios de violencia en la escena.

Elementos de seguridad y Fiscalía en colonia Tierra y Esperanza de Piedras Negras tras hallazgo de hombre muerto

Paramédicos de Protección Civil confirmaron que el hombre de 73 años ya no presentaba signos vitales al llegar al domicilio.

Coahuila, 12 de marzo de 2026. — Un hombre de aproximadamente 73 años fue encontrado sin vida en el patio trasero de su vivienda en la calle San Jacobo, colonia Tierra y Esperanza, la tarde de este miércoles.

Un familiar que llegó al domicilio localizó al adulto mayor suspendido de una cadena y alertó a los servicios de emergencia. Paramédicos de Protección Civil y Bomberos confirmaron en el lugar que la persona ya no presentaba signos vitales.

Con este hallazgo, Piedras Negras acumula diez casos de suicidio registrados en la ciudad durante 2026, una cifra que mantiene encendidas las alertas entre las autoridades locales.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal resguardaron la zona en tanto llegó personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar las diligencias de rigor.

Agentes periciales realizaron una inspección detallada de la escena sin encontrar indicios de violencia, por lo que la línea principal de investigación apunta a un posible suicidio.

La carpeta de investigación permanece abierta para descartar cualquier otra circunstancia vinculada al deceso.

Fiscalía traslada cuerpo al Semefo en Piedras Negras

Fuentes cercanas al caso señalaron que la víctima padecía problemas de salud y atravesaba un cuadro severo de depresión, factores que, según los primeros indicios, habrían influido en su determinación.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicarán los estudios de necropsia para confirmar oficialmente la causa del fallecimiento.

La movilización de cuerpos de emergencia y seguridad generó afectaciones momentáneas en la vialidad de la colonia Tierra y Esperanza mientras se completaban la revisión y el traslado.

Hasta el momento, se espera que los resultados de la necropsia ratifiquen las circunstancias del deceso.

¿Dónde pedir ayuda ante una crisis emocional en Coahuila?

Las autoridades estatales recuerdan que existen programas de atención para personas con problemas depresivos o en situación de crisis. Quienes necesiten orientación pueden comunicarse al 800-822-3737, línea que opera las 24 horas con especialistas.

