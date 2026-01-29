México, 29 de enero de 2026.- Tlaxcala, Zacatecas y San Luis Potosí registraron los mayores crecimientos en actividad económica durante el tercer trimestre de 2025, con incrementos de 2.8%, 2.7% y 1.7% respectivamente, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

A nivel nacional, la economía mexicana mostró una contracción de 0.1% trimestral, aunque en términos anuales el país se mantuvo sin variación.

En el extremo opuesto, Campeche reportó la caída más pronunciada con 3.8% trimestral y 11.7% anual, seguido de Coahuila (-2.4% trimestral) y Durango (-2.0%).

El crecimiento económico en México durante 2025 mantiene un comportamiento heterogéneo entre regiones, con estados del centro y norte mostrando mayor dinamismo que las entidades petroleras y del sureste.

El INEGI precisó que las cifras corresponden a datos desestacionalizados, lo que permite comparaciones más precisas al eliminar efectos de calendario y factores estacionales. La metodología sigue los lineamientos del Sistema de Cuentas Nacionales y utiliza como base el año 2018.

El INEGI reportó que Tlaxcala lideró el crecimiento económico trimestral con 2.8% entre julio y septiembre de 2025. rotativo.com.mx

En la comparación interanual, Baja California Sur encabezó los crecimientos con 4.3%, seguido de Colima (3.8%), San Luis Potosí (3.5%), Guerrero (3.4%) y Tamaulipas (3.1%). Estas cinco entidades mostraron el mayor dinamismo económico respecto al tercer trimestre de 2024, impulsadas principalmente por sus sectores primario y secundario.

Las mayores contracciones anuales correspondieron a Campeche (-11.7%), Quintana Roo (-7.3%) y Oaxaca (-5.4%). En el caso de Campeche, la caída se vincula directamente con la reducción en la producción petrolera nacional, mientras que Quintana Roo resintió ajustes en el sector turístico.

Ciudad de México, la economía más grande del país, reportó un crecimiento trimestral de 0.4% y anual de 1.7%, contribuyendo con 0.26 puntos porcentuales a la variación nacional positiva. Jalisco y Tamaulipas también figuraron entre los principales contribuyentes con 0.11 y 0.09 puntos respectivamente.

De las 32 entidades federativas, 17 registraron contracciones trimestrales y 15 mostraron crecimiento o estabilidad. La próxima publicación del ITAEE será el 29 de abril de 2026 con información del cuarto trimestre de 2025.