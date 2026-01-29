Tlaxcala, Zacatecas y San Luis Potosí lideran crecimiento económico en México

El ITAEE del INEGI revela contracción de 0.1% en el promedio nacional durante el tercer trimestre de 2025.

Mapa de México con indicadores del ITAEE mostrando crecimiento económico por entidad federativa en el tercer trimestre 2025

El INEGI reportó que Tlaxcala lideró el crecimiento económico trimestral con 2.8% entre julio y septiembre de 2025.

(depositphotos)
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 29, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

México, 29 de enero de 2026.- Tlaxcala, Zacatecas y San Luis Potosí registraron los mayores crecimientos en actividad económica durante el tercer trimestre de 2025, con incrementos de 2.8%, 2.7% y 1.7% respectivamente, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

A nivel nacional, la economía mexicana mostró una contracción de 0.1% trimestral, aunque en términos anuales el país se mantuvo sin variación.

En el extremo opuesto, Campeche reportó la caída más pronunciada con 3.8% trimestral y 11.7% anual, seguido de Coahuila (-2.4% trimestral) y Durango (-2.0%).

El crecimiento económico en México durante 2025 mantiene un comportamiento heterogéneo entre regiones, con estados del centro y norte mostrando mayor dinamismo que las entidades petroleras y del sureste.

El INEGI precisó que las cifras corresponden a datos desestacionalizados, lo que permite comparaciones más precisas al eliminar efectos de calendario y factores estacionales. La metodología sigue los lineamientos del Sistema de Cuentas Nacionales y utiliza como base el año 2018.

Gr\u00e1ficas comparativas del ITAEE mostrando crecimiento del sector agropecuario y contracci\u00f3n industrial en M\u00e9xico 2025 El INEGI reportó que Tlaxcala lideró el crecimiento económico trimestral con 2.8% entre julio y septiembre de 2025. rotativo.com.mx

Baja California Sur y Colima destacan en variación anual

En la comparación interanual, Baja California Sur encabezó los crecimientos con 4.3%, seguido de Colima (3.8%), San Luis Potosí (3.5%), Guerrero (3.4%) y Tamaulipas (3.1%). Estas cinco entidades mostraron el mayor dinamismo económico respecto al tercer trimestre de 2024, impulsadas principalmente por sus sectores primario y secundario.

Las mayores contracciones anuales correspondieron a Campeche (-11.7%), Quintana Roo (-7.3%) y Oaxaca (-5.4%). En el caso de Campeche, la caída se vincula directamente con la reducción en la producción petrolera nacional, mientras que Quintana Roo resintió ajustes en el sector turístico.

Ciudad de México, la economía más grande del país, reportó un crecimiento trimestral de 0.4% y anual de 1.7%, contribuyendo con 0.26 puntos porcentuales a la variación nacional positiva. Jalisco y Tamaulipas también figuraron entre los principales contribuyentes con 0.11 y 0.09 puntos respectivamente.

De las 32 entidades federativas, 17 registraron contracciones trimestrales y 15 mostraron crecimiento o estabilidad. La próxima publicación del ITAEE será el 29 de abril de 2026 con información del cuarto trimestre de 2025.

gobiernoeconomiafinanzas

Reciente

Evelyn Nieves Ayala cruza la meta en primer lugar en la prueba de 75 metros libres durante los Juegos Deportivos Nacionales Escolares en Nopala de Villagrán, Hidalgo
México

Evelyn Nieves gana 75 metros en Juegos Deportivos Escolares en Hidalgo

Primaria Benito Juárez de Nopala suma dos triunfos con Jaysson Zamudio en relevos.

Contribuyentes realizan pago de predial con 20% de descuento en cajas receptoras de San Juan del Río último día enero 2026
San Juan del Río

Último día: 20% de descuento en predial y seguro gratis en San Juan del Río

Contribuyentes que paguen este viernes 31 de enero obtienen además seguro de gastos catastróficos sin costo; en febrero descuento baja a 8%.

Entrega del Sello de Biodiversidad en Ciudad Judicial de Querétaro con autoridades municipales y del Poder Judicial
Querétaro

Ciudad Judicial de Querétaro recibe Sello de Biodiversidad por conservación ambiental

Municipio de Querétaro entrega reconocimiento a espacio que integra 140 mil metros cuadrados de conservación urbana.

Reunión del Comité de Educación de Canacintra San Juan del Río donde se prepara la 4ª Feria de Universidades.
San Juan del Río

Canacintra San Juan del Río alista 4ª Feria de Universidades para el 25 de febrero

Comité de Educación presenta plan de trabajo 2026 y ultiman detalles para evento de vinculación académica.