Querétaro enviará tres iniciativas de justicia al Congreso

El gobernador propone reformas en seguridad pública, extorsión y acceso a la justicia para convertir al estado en líder nacional.

Gobernador Mauricio Kuri presenta iniciativas de justicia para Querétaro en video institucional

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante el anuncio de las tres iniciativas de ley.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 29, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 29 de enero de 2026. —Tres iniciativas de ley enviará el gobierno estatal al Congreso de Querétaro con el objetivo de construir un modelo integral de justicia que posicione a la entidad como líder nacional en la materia.

Las propuestas incluyen la homologación de la Ley de Seguridad Pública con la legislación federal, medidas para combatir el delito de extorsión y una reforma constitucional enfocada en facilitar el acceso a los tribunales.

El gobernador Mauricio Kuri González anunció las iniciativas a través de un video difundido en redes sociales, donde explicó que el objetivo es garantizar que los derechos de la población sean respetados y que cualquier daño sea reparado "de manera rápida y sencilla". La propuesta cuenta con el respaldo del Poder Judicial del estado y de juristas reconocidos a nivel nacional.

La primera iniciativa busca alinear la normativa estatal de seguridad pública con la ley general, mientras que la segunda se enfoca en el combate a la extorsión mediante coordinación con los distintos órdenes de gobierno. "La justicia no es una palabra escrita en los códigos", señaló el mandatario, "es algo vivo, que genera sentimientos profundos".

Modelo Queretano de Justicia incluye nuevas herramientas

La tercera propuesta consiste en una reforma constitucional que dotará de herramientas para seleccionar candidatos idóneos a jueces y magistrados. También contempla la creación de un sistema de mediación y arbitraje, además de profesionalizar la justicia cívica en los 18 municipios de la entidad.

El mandatario indicó que Querétaro se convertiría en el primer estado de la República con un modelo integral en la materia. "Queremos que tú y tu familia obtengan, sin tortuguismo, burocracia o corrupción, lo que a su derecho corresponda", aseguró al referirse a los beneficios que traerían las reformas al sistema judicial.

Kuri González confió en que el Congreso local analizará y aprobará las iniciativas. "Las y los queretanos nunca hemos tenido miedo a ser líderes nacionales", subrayó, al tiempo que reiteró el compromiso de su administración con la defensa de la justicia tanto en tribunales como en las calles de la entidad.

gobiernojusticiapoder judicialmauricio kuri

Reciente

Sesión de la Legislatura de Querétaro durante votación de reformas por homicidio vial para endurecer sanciones a conductores ebrios
Editorial

Querétaro aprueba reformas por homicidio vial; surgen de propuesta municipal

Las modificaciones al Código Penal endurecen sanciones contra quienes provoquen muertes al manejar bajo efectos del alcohol o drogas

Padres de familia realizan preinscripción escolar en línea para ciclo 2026-2027 en Querétaro
Editorial

Preinscripciones Querétaro 2026: USEBEQ abre registro del 3 al 13 de febrero

El trámite para preescolar, primaria y secundaria se realiza exclusivamente en línea a través del portal SAID.

Estudiantes foráneos Querétaro ingresan a escuelas de educación básica durante el ciclo escolar actual
Editorial

Querétaro recibe a 1,846 estudiantes foráneos este ciclo escolar

USEBEQ detectó registros desde otros estados desde las primeras horas del proceso de preinscripción; 69% ingresó a nivel preescolar.

Diputados de Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda atacados a balazos en el centro de Culiacán, Sinaloa
Noticias

Diputados de Movimiento Ciudadano son atacados a balazos en Culiacán

Sergio Torres fue intervenido quirúrgicamente y permanece en terapia intensiva tras recibir impactos de bala en la cabeza.