Querétaro, 29 de enero de 2026. —Tres iniciativas de ley enviará el gobierno estatal al Congreso de Querétaro con el objetivo de construir un modelo integral de justicia que posicione a la entidad como líder nacional en la materia.
Las propuestas incluyen la homologación de la Ley de Seguridad Pública con la legislación federal, medidas para combatir el delito de extorsión y una reforma constitucional enfocada en facilitar el acceso a los tribunales.
El gobernador Mauricio Kuri González anunció las iniciativas a través de un video difundido en redes sociales, donde explicó que el objetivo es garantizar que los derechos de la población sean respetados y que cualquier daño sea reparado "de manera rápida y sencilla". La propuesta cuenta con el respaldo del Poder Judicial del estado y de juristas reconocidos a nivel nacional.
La primera iniciativa busca alinear la normativa estatal de seguridad pública con la ley general, mientras que la segunda se enfoca en el combate a la extorsión mediante coordinación con los distintos órdenes de gobierno. "La justicia no es una palabra escrita en los códigos", señaló el mandatario, "es algo vivo, que genera sentimientos profundos".
Modelo Queretano de Justicia incluye nuevas herramientas
La tercera propuesta consiste en una reforma constitucional que dotará de herramientas para seleccionar candidatos idóneos a jueces y magistrados. También contempla la creación de un sistema de mediación y arbitraje, además de profesionalizar la justicia cívica en los 18 municipios de la entidad.
El mandatario indicó que Querétaro se convertiría en el primer estado de la República con un modelo integral en la materia. "Queremos que tú y tu familia obtengan, sin tortuguismo, burocracia o corrupción, lo que a su derecho corresponda", aseguró al referirse a los beneficios que traerían las reformas al sistema judicial.
Kuri González confió en que el Congreso local analizará y aprobará las iniciativas. "Las y los queretanos nunca hemos tenido miedo a ser líderes nacionales", subrayó, al tiempo que reiteró el compromiso de su administración con la defensa de la justicia tanto en tribunales como en las calles de la entidad.