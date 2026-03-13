Kuri pide eliminar privilegios de diputados tras rechazo a reforma electoral

El mandatario queretano consideró que la reforma debe servir al país y señaló no haber revisado aún el Plan B de Sheinbaum.

Gobernador Mauricio Kuri González durante entrevista sobre reforma electoral en Querétaro

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante entrevista sobre temas nacionales y estatales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de marzo de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González se pronunció sobre el rechazo a la reforma electoral en la Cámara de Diputados y consideró que cualquier cambio al sistema electoral debe priorizar al ciudadano y eliminar privilegios de los legisladores, incluida una reducción de sueldos a nivel nacional.

La reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue desechada el pasado 11 de marzo con 259 votos a favor y 234 en contra, sin alcanzar la mayoría calificada de 334 votos necesaria para modificar la Constitución.

El PT y el PVEM, aliados de Morena, votaron en contra junto con la oposición. Tras el rechazo, Sheinbaum anunció el envío de un Plan B de la reforma electoral para el próximo lunes.

Kuri González indicó que la reforma debe servir al país y que los responsables directos son los propios diputados. Respecto al Plan B anunciado por la presidenta, el mandatario queretano reconoció que aún no ha revisado su contenido. "Francamente no lo he visto", señaló en entrevista.

El gobernador también planteó que los legisladores deben asumir una postura de austeridad. A su juicio, la reducción de sueldos de diputados y senadores debería aplicarse a nivel nacional, aunque precisó que esa decisión corresponde a cada uno de ellos.

En el mismo sentido, Kuri González sostuvo que el ciudadano debe tener mayor capacidad de decisión en los procesos democráticos del país. "Que a partir de ese momento el ciudadano sea el que decida", afirmó al referirse a la necesidad de que las reformas electorales en México prioricen la participación ciudadana sobre los intereses partidistas.

Hasta el momento, las bancadas del Congreso federal no han fijado una postura unificada respecto al Plan B que la presidenta Sheinbaum enviará la próxima semana.

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