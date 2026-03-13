Querétaro, 13 de marzo de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González se pronunció sobre el rechazo a la reforma electoral en la Cámara de Diputados y consideró que cualquier cambio al sistema electoral debe priorizar al ciudadano y eliminar privilegios de los legisladores, incluida una reducción de sueldos a nivel nacional.
La reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue desechada el pasado 11 de marzo con 259 votos a favor y 234 en contra, sin alcanzar la mayoría calificada de 334 votos necesaria para modificar la Constitución.
El PT y el PVEM, aliados de Morena, votaron en contra junto con la oposición. Tras el rechazo, Sheinbaum anunció el envío de un Plan B de la reforma electoral para el próximo lunes.
Kuri González indicó que la reforma debe servir al país y que los responsables directos son los propios diputados. Respecto al Plan B anunciado por la presidenta, el mandatario queretano reconoció que aún no ha revisado su contenido. "Francamente no lo he visto", señaló en entrevista.
El gobernador también planteó que los legisladores deben asumir una postura de austeridad. A su juicio, la reducción de sueldos de diputados y senadores debería aplicarse a nivel nacional, aunque precisó que esa decisión corresponde a cada uno de ellos.
En el mismo sentido, Kuri González sostuvo que el ciudadano debe tener mayor capacidad de decisión en los procesos democráticos del país. "Que a partir de ese momento el ciudadano sea el que decida", afirmó al referirse a la necesidad de que las reformas electorales en México prioricen la participación ciudadana sobre los intereses partidistas.
Hasta el momento, las bancadas del Congreso federal no han fijado una postura unificada respecto al Plan B que la presidenta Sheinbaum enviará la próxima semana.