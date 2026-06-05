Del Prete llama a los jóvenes a cuidar el medio ambiente en Querétaro

El titular de la dependencia estatal pidió a las nuevas generaciones exigir y participar en el combate al cambio climático.

Marco Antonio Del Prete, titular de la SEDESU, durante el festival por el Día Mundial del Medio Ambiente en Querétaro.

Marco Antonio Del Prete, titular de la SEDESU, encabezó el llamado a los jóvenes durante el festival por el Día Mundial del Medio Ambiente.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Santiago de Querétaro, Querétaro, 5 de junio de 2026.- El secretario de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, llamó a los jóvenes a sumarse a las acciones para cuidar y revertir los daños al planeta durante el festival por el Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado en el Parque La Queretana.

El reto de las nuevas generaciones, advirtió, es trabajar en el combate al cambio climático. "Lo que no hagamos hoy, en el futuro no lo vamos a tener, necesitamos de sus manos, voluntad y exigencia para con nosotros, para tener un medio ambiente sano", sostuvo ante los asistentes.

El funcionario planteó el llamado como una vía de doble sentido: desde las instancias estatales se trabaja para entregar a los jóvenes un entorno próspero, mientras la responsabilidad de conservarlo recae después en ellos. Por eso pidió a los presentes no aflojar el ritmo y exigirse para sostener el cuidado ambiental.

¿A qué acciones convocó la SEDESU en Querétaro?

Del Prete Tercero explicó que el estado ha impulsado eventos que resaltan la importancia del cuidado del entorno con medidas concretas: cuidar el agua, no detonar pirotecnia, separar los residuos, sembrar un árbol y proteger a los animales y los recursos naturales. Ese catálogo conecta con la reforestación estatal que el gobierno ejecuta en los 18 municipios y con la política de combate climático que la entidad sostiene mediante instrumentos como el impuesto ambiental.

¿Quiénes participaron en el festival del Día Mundial del Medio Ambiente?

La jornada reunió a los tres órdenes de gobierno. La titular de la Oficina de Representación de la Semarnat en Querétaro, Lucitania Servín Vázquez, reconoció el compromiso de los queretanos y pidió seguir mejorando las condiciones ambientales en la vida diaria. La secretaria de Medio Ambiente del Municipio de Querétaro, María Guadalupe Espinosa de los Reyes Ayala, definió el evento como un acercamiento con la naturaleza: conocerla y hacer equipo, dijo, permite enfrentar los retos para conservar los recursos naturales del estado.

El festival forma parte de la agenda ambiental que el Parque La Queretana mantiene durante 2026, con jornadas gratuitas que se extenderán los próximos meses bajo la coordinación de las dependencias estatal, federal y municipal.

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