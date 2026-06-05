Del Prete llama a los jóvenes a cuidar el medio ambiente en Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, 5 de junio de 2026.- El secretario de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, llamó a los jóvenes a sumarse a las acciones para cuidar y revertir los daños al planeta durante el festival por el Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado en el Parque La Queretana.
El reto de las nuevas generaciones, advirtió, es trabajar en el combate al cambio climático. "Lo que no hagamos hoy, en el futuro no lo vamos a tener, necesitamos de sus manos, voluntad y exigencia para con nosotros, para tener un medio ambiente sano", sostuvo ante los asistentes.
El funcionario planteó el llamado como una vía de doble sentido: desde las instancias estatales se trabaja para entregar a los jóvenes un entorno próspero, mientras la responsabilidad de conservarlo recae después en ellos. Por eso pidió a los presentes no aflojar el ritmo y exigirse para sostener el cuidado ambiental.
¿A qué acciones convocó la SEDESU en Querétaro?
Del Prete Tercero explicó que el estado ha impulsado eventos que resaltan la importancia del cuidado del entorno con medidas concretas: cuidar el agua, no detonar pirotecnia, separar los residuos, sembrar un árbol y proteger a los animales y los recursos naturales. Ese catálogo conecta con la reforestación estatal que el gobierno ejecuta en los 18 municipios y con la política de combate climático que la entidad sostiene mediante instrumentos como el impuesto ambiental.
¿Quiénes participaron en el festival del Día Mundial del Medio Ambiente?
La jornada reunió a los tres órdenes de gobierno. La titular de la Oficina de Representación de la Semarnat en Querétaro, Lucitania Servín Vázquez, reconoció el compromiso de los queretanos y pidió seguir mejorando las condiciones ambientales en la vida diaria. La secretaria de Medio Ambiente del Municipio de Querétaro, María Guadalupe Espinosa de los Reyes Ayala, definió el evento como un acercamiento con la naturaleza: conocerla y hacer equipo, dijo, permite enfrentar los retos para conservar los recursos naturales del estado.
El festival forma parte de la agenda ambiental que el Parque La Queretana mantiene durante 2026, con jornadas gratuitas que se extenderán los próximos meses bajo la coordinación de las dependencias estatal, federal y municipal.